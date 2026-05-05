西武ライオンズが新たに販売を開始したとある応援グッズが、《あまりに巨大過ぎる！》と再び世間をざわつかせている。

【写真】西武ライオンズの「クソデカネックレス」ピカチュウ版

“クソデカネックレス”の呼び名

最初に2025年3月に登場して話題になったのが、ファンには「クソデカネックレス」の呼び名で愛されている「ビッグチェーンネックレス」。極太の金色チェーンにレオのチャームが取り付けられており、ド派手な存在感が目を引くこと間違いなしの応援グッズだ。

「実はビッグチェーンネックレスは、発売前からファンの間で話題になっていました。発売1か月前の2月には、新加入した外国人選手がこのネックレスをして挨拶する動画をSNSで紹介。

他にもヒーローインタビューの際に選手が着用するなど、“チラ見せ”されたことで注目を集めました。そのタイミングで満を持して発売され、見事に即完売。再販もされましたが、その度にすぐ完売しています」（スポーツ紙ライター）

ちなみにクソデカネックレスという通称は、ファンが偶然生み出したものだという。

そんな通称を含め、ネックレスの人気はSNSを中心に爆発的に広がり、今ではただの応援グッズの域を超えてファン文化にまでなっている。

ネックレスにはさまざまな派生アイテムもあり、昨年は“べるーにゃバージョン”や“ライナバージョン”も発売された。そして今シーズンは、LED制御機能付きの“光るビッグチェーンネックレス”が登場。

さらに、ポケモン30周年を記念して“ピカチュウビッグチェーンネックレス”まで誕生している。

発売と同時に売り切れ状態

「ピカチュウビッグチェーンネックレスは、極太チェーンのトップにユニフォーム姿のピカチュウのBIGチャームが付けられたデカいながらもキュートなグッズです。当然のことながら発売と同時に売り切れ状態で、既にメルカリなどでは定価以上の値段で売られる事態も発生しています」（前出・スポーツ紙ライター）

一方、ピカチュウのクソデカネックレスを無事にゲットできた人からは嬉しい報告が続々と集まっており、

《ピカチュウネックレス、想像の10倍のデカさ！》

《これってほんとに“ネックレス”で合ってる？》

《目立ちまくりでラッパーみたいww》

《クソデカにはもう慣れてるから、ピカチュウついてて逆にある意味カワイイ》

など盛り上がっている。

ファンに愛される応援グッズを次々と登場させている西武ライオンズ。こうしたグッズは、往年のファンと新規ファンが共に盛り上がれる鍵になると言ってもいいだろう。クソデカネックレスピカチュウのあとに続くものは何なのか、今後も目が離せない。