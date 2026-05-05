EXILE AKIRA、リン・チーリンとの結婚秘話 遠距離時代の“日帰り愛”明かす
EXILEのAKIRAが、5月3日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（後0：45）に出演し、妻で台湾出身の俳優・リン・チーリンとのなれそめを明かした。言葉の壁や遠距離という障害を乗り越えたエピソードが語られ、スタジオを沸かせた。
【写真】結婚時…クールな2ショットを公開したAKIRA＆リン・チーリン
2人の出会いは舞台での共演だったという。AKIRAは「妻と最初に出会ったのは舞台。友達から始まって」と振り返り、「言葉が通じない。お互いカタコトだったので、ストレートにいくしかない」と当時を回想した。「日本語はあいまいで奥ゆかしさもあるが、いい意味でストレートな表現が良かったのかもしれない」と分析した。
交際に発展してからは、日本と台湾を行き来する遠距離恋愛だった。多忙な中で時間を合わせるのは難しかったが、「お互いが通じ合ってからは極力時間を見つけて通った」と明かし、「日帰りとかありましたね」と告白。朝に出発して昼に現地へ到着し、食事をしてすぐ帰国するという弾丸スケジュールだったが、「その一瞬の1〜2時間が貴重」と語り、共演者を驚かせた。
さらに、交際のきっかけとなった出来事についても言及。リンの祖母が亡くなった際、彼女から連絡があり電話で支えたという。「すごく泣いていて、疲れ果ててそのまま寝てしまった」といい、自身も電話を切らずにそのままつないでいたと振り返る。「2〜3時間後に向こうが起きても、まだつながっていた。それが決め手だったらしい」と明かした。
このエピソードに、満島真之介とEXITの兼近大樹は「めっちゃいい」「たまらない」と興奮。AKIRAは「それを受け入れてくれる妻だから合った。感謝しかない」と語った。
2人は2011年の舞台共演をきっかけに親交を深め、2018年末頃から交際へ発展。約半年の交際を経て2019年6月に結婚し、2022年1月には第1子の誕生を発表している。
【写真】結婚時…クールな2ショットを公開したAKIRA＆リン・チーリン
2人の出会いは舞台での共演だったという。AKIRAは「妻と最初に出会ったのは舞台。友達から始まって」と振り返り、「言葉が通じない。お互いカタコトだったので、ストレートにいくしかない」と当時を回想した。「日本語はあいまいで奥ゆかしさもあるが、いい意味でストレートな表現が良かったのかもしれない」と分析した。
さらに、交際のきっかけとなった出来事についても言及。リンの祖母が亡くなった際、彼女から連絡があり電話で支えたという。「すごく泣いていて、疲れ果ててそのまま寝てしまった」といい、自身も電話を切らずにそのままつないでいたと振り返る。「2〜3時間後に向こうが起きても、まだつながっていた。それが決め手だったらしい」と明かした。
このエピソードに、満島真之介とEXITの兼近大樹は「めっちゃいい」「たまらない」と興奮。AKIRAは「それを受け入れてくれる妻だから合った。感謝しかない」と語った。
2人は2011年の舞台共演をきっかけに親交を深め、2018年末頃から交際へ発展。約半年の交際を経て2019年6月に結婚し、2022年1月には第1子の誕生を発表している。