「我那覇選手は誰がどう見ても真っ白です」…“これはドーピングじゃない”医師団がJリーグに突きつけた“冤罪”の二文字

「我那覇選手は誰がどう見ても真っ白です」――。2007年、Jリーグを揺るがせた川崎フロンターレ・我那覇和樹の“にんにく注射騒動”をめぐり、連絡協議会の会議室では、チームドクターたちがJリーグのドーピング裁定に真正面から異議を唱えていた。静かな怒りが充満するなか、議論はやがて平行線をたどっていく。そして、その背後にはFIFA、WADAの見解という“決定的な材料”も存在していた――。『争うは本意ならねど』から一部を抜粋、編集してお届けする。

【画像】『争うは本意ならねど』

「我那覇選手は誰がどう見ても真っ白です」

田中「もともとこの件は事件じゃないんです。（たとえ）にんにく注射をしたとしても（ＷＡＤＡ規程では）ドーピングじゃないんです。これはあくまでも（Ｊリーグ独自の）倫理規程なんです。これはすごく大きな責任です。

田嶋さん（ＪＦＡ専務理事）にも羽生さん（Ｊリーグ事務局長）にも聞いていただきたいんですけど、これはドーピングではないんです。禁止物質を入れたわけでもない、日常の医療行為を行なっただけなのに、どうしてこれをドーピングにしたんですか。

しかも、将来性のある後藤ドクターをスポーツ界から追放しようとしている。我那覇選手の試合をあれだけ停止している。チームには1000万円も科している。これがそんな違反ですか？ 誰が考えてもドーピングじゃないでしょう。ひどすぎです、これは。こういう判断をする資格が残念ながらＤＣ委員の方にはないと思う。非常に残念ですが」

医師としての静かな憤怒が満ちていた。

青木は耳を疑うような言葉を返した。

青木「あのー、じゃ、申し上げます。はい、にんにく注射が（ＷＡＤＡ規程では）ドーピングじゃないと言われれば確かにそうかもしれません。（Ｊリーグ独自の）倫理規程と言われればそうかもしれない。（それでは）先生方はなぜ、チームにＤＣ委員会から通知を出してほしいと言ってきたんですか」

１月21日の会議で、健康な選手に対するにんにく注射の類いの注射は禁止薬物が含まれていなくてもドーピング違反になると説明を受けた際、その内容を正式にクラブに文書で通達してほしいと伝えたドクターたちの要望のことである。

仁賀「ドーピング規程で処分できるとＤＣ委員会から説明があったからです。（ＤＣ委員会の）先生たちを信じたからです」

ガンバの田中は誇りを含んだ口調で続けた。

「Ｊリーグが始まって15年、一人の違反者も出していない。我々は必死になって守ってきて、誰もそんな人はいません。もし何かあったらどうするんだ、と皆さんおっしゃっていますが、ここにいるドクターは誰もそんなことしていない。してくれと言う選手もいません。それは理解して下さい。自分たちの（勝手な）仕事がしたいから、と言われているふうにしか思えません」

青木「そんなふうには思っていません」

田中「これをドーピングに認定した罪は大きいですよ。サッカー協会は責任は大きいですよ」

仁賀「なぜにんにく注射をドーピングにしたんですか」

青木「そもそも静脈注射は原則として禁止であるということの具体的な例として言っているんです」

仁賀「でもにんにく注射はドーピングに相当しなかったとおっしゃいましたよね」

青木「いや、それはもしそういうふうに言われるのであれば、ＤＣ委員会に持ってくる必要もなければ、我々も話題にする必要はなかったということです」

仁賀「それは、話題にしなきゃだめだし、処分はしなきゃだめですよ。僕たちがちょっと言ったくらいで変わるものではいけないんです」

青木「つまり、にんにく注射は一つの事例でしかありません。にんにく注射にターゲットを絞った規程なんてありえません」

仁賀が声を強めて言った。

「ひとつだけ言わせて下さい。我那覇選手は誰がどう見ても真っ白です。無罪の我那覇選手をこのまま有罪で残すことは、僕たちは絶対承服できません」

青木「先生方はそう思われているかもしれませんが、現実に我々はそう思っているわけですから、それ以上の問題にはなりません」

この青木の発言にガンバの田中はこらえきれなかった。

空転しだした議論

「フェアプレイは選手だけじゃないんですよ。我々はあの旗を見ながら試合に臨んでいるんです。だから間違ったことであれば、改めるべきだと思います」

青木は折れない。

「我々の判断、少なくとも今回の事例に関する判断は妥当だと思います」

ドクター側からたまらず声が出た。

「我々の判断と先生の判断が違ったら、今後この（連絡協議会）会議は成り立ちません。こういう事例が繰り返し起こることは……」

青木「要するに我々はあまりにもこれはおかしいだろうという医学的な判断で判断を下したんです」

仁賀「ＷＡＤＡの条文に従わなきゃだめですよ。現場のドクターに委ねるべきと書いてあるんです」

青木「第三者の我々の判断も加わりますよということも」

仁賀「それは条文のどこにも入ってないですよ」

青木「それは適切な機関からもらえばいいんですよね」

青木は非を認めず、またも同じところで議論は空転しだした。見かねるように田嶋幸三が割って入った。

田嶋「僕は医者でも弁護士でもなくて、（ＪＦＡ）専務理事としてまた選手・コーチの経験者として、この問題に関わらせていただきました。また文科省、ＦＩＦＡ、ＪＡＤＡ等の窓口として関わらせていただきました」

田嶋はまずその報告をさせてほしいと切り出した。

「ＪＡＤＡがどう考えているか問い合わせたが、加盟していないこと、途中から関わることに対して適切ではないということで我々としての見解は出せないというふうに言われました」

これは寛田たちが公式文書をＪＡＤＡから受け取る前のやりとりであったが、ＪＦＡとしてもＪＡＤＡの判断を仰ごうとしていたことは自浄作用として評価できよう。また換言すればＪＦＡもＪＡＤＡの権威を十二分に認めていた証左である。

チームドクターたちが取ったＪＡＤＡからの回答の重みをＪＦＡも理解しているということである。田嶋は続ける。

「その後、ＷＡＤＡからＦＩＦＡに問い合わせがありました。それを受けて我々はすべての書類を英語に訳し、ＦＩＦＡへ提出し、同じものを文科省にも提出しました。その上で口答でしか返事は来ませんでしたが、ＦＩＦＡ・ＷＡＤＡとも、本件に関してはＣＡＳには申し立てをしない。次回からは（試合数ではなく）期間で罰してくれという見解が来た。これについての見解はいろいろ見方があると思うので、事実だけを申し上げます」

ＦＩＦＡ・ＷＡＤＡの見解

この連絡協議会における田嶋の立場上、ＤＣ委員会、チームドクターのどちらにも中立的な発言に終始せざるをえないので、事実だけを述べるにとどまっているのは仕方がない。

しかし、このＦＩＦＡ・ＷＡＤＡの見解はすでに雄弁に我那覇はドーピングではないと物語っていた。何となればＷＡＤＡは本当にドーピング違反と判定したならば、それを看過するような甘い機関ではないのである。ＷＡＤＡ規程の罰則では２年間の資格停止処分、たった６試合の出場試合停止では済まされない。

事実、2006年にスケルトンの世界王者であったアメリカのザック・ランドが育毛剤でドーピング違反となった際、米国内で下された「警告」という処分に対してＷＡＤＡはそれを容認せず、ＣＡＳへ２年間の出場停止を訴えている（ＣＡＳは１年間出場停止処分の裁定）。ＷＡＤＡは裁定が軽いと思えば決して見逃さず必ずＣＡＳに申し立てる。換言すればドーピングとはそれほどまでに重い罪なのである。

ＷＡＤＡは各国のアンチ・ドーピング機関が下したドーピング違反に対する処分が軽いと判断した場合、機構の経費でＣＡＳに訴えるわけだが、逆に処分が重過ぎる、あるいはこれは無罪であると判断したら、自らの経費を使ってまで訴えることはない。

それは不当な処分を受けたと考える選手自身が自分の経費でＣＡＳに訴えるものだからである。田嶋は続けた。

「ただ、今日はっきりしたのは、争点は二点ですね。ＴＵＥの提出義務の有無と適切な医療行為を誰が判断するのかという二点が明確になれば、逆に言えば、この二点が明確にならなければ同じ議論をずっと繰り返し続けなければいけないと思ったので、横から口を挟ませてもらいました」

田嶋はこの二つの争点をＦＩＦＡとＷＡＤＡからしっかりと回答を得るので、ここはもうＪＦＡに預からせてほしいという提案をした。また、青木に対する解任動議は組織的な運営上、理事会で話をすることであると答え、「今日はこれ以上話をするのはそれほど意味があるとは思えなくなったので、あえて言わせていただきました」と結んだ。

ドクター側からは裁定の再考についても念押しの声が上がり、仁賀は照合する際のポイントを強調した。

「ＦＩＦＡ、ＷＡＤＡのことについてひとつだけ言わせて下さい。海外から見ると、どうしてこんなことが起こったか理解できないと思います。なぜなら、ＴＵＥを出している段階でその現場の医師は自分のやっていることが正当な医療行為と判断していないのです。

ＴＵＥを出したというところから始まったら、これは真実が見えません。この真実を見るとしたら、その前に『あらゆる静脈注射に関するＴＵＥの提出を求めた』。これを必ずＦＩＦＡとＷＡＤＡに伝えてください。もうひとつ、『正当な医療行為かどうかをＤＣ委員会が判断する』。この二つを向こうに伝えない限り、この事件がなぜ起きたか、真実は見えないです。これだけお願いします」

ローカルルールが前提になっていることでジャッジの目を曇らせてはいけない。ＴＵＥを出しているなら、医師は正当ではないことをすでに認めているのではないか、と思われてしまう。また現場の医師ではない者が正当かどうかを判断するという極めて歪んだ事態になっていることをＦＩＦＡ、ＷＡＤＡに伝えなければならない。

田嶋「ＦＩＦＡもその国で起こっていることに対して『こうだ』とは言わないんです。今までの事例を調べても、それは自分たちで判断しろというのが流れです。だからこそＣＡＳのようなものが必要なのかもしれないですが、今の二点については理解します」

文／木村元彦

争うは本意ならねど（集英社公式サイトhttps://books.shueisha.co.jp/cbs/c2082/c290-26384/にて26年5月6日まで無料公開中）

争うは本意ならねど ドーピング冤罪を晴らした我那覇和樹と彼を支えた人々の美らゴール

木村 元彦

2011/12/15

1650円（税込）

304ページ

ISBN： 978-4797672015

一通の手紙が、我那覇のもとに届いた・・・。 彼は、なぜ立ち上がったのか? 無実を証明した我那覇と、彼を支えた人々の勇気と友情の物語。 世界が 注目したJリーグのドーピング冤罪事件の真実が、いま明かされる!