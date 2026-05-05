あらゆるギャンブルに精通し、どんな場面でも貪欲に勝ちを狙う男・じゃい。馬券でマンションを買ったという芸能界屈指のギャンブラーが、人生を勝ち抜く極意を教えます。

【今週のお悩み・第208回】仕上げすぎという言葉がありますが、どうやって見分けたらいいのでしょう。完璧な仕上がりの目安も教えてください。



＊ ＊ ＊

天皇賞春は距離不安もなんのその、クロワデュノールが勝利！ 驚いたのはヴェルテンベルクですよね。あわや1着でしたから。終わってみればキタサンブラック産駒のワンツー。僕の本命はアドマイヤテラで3着。ってか、日曜日4レース予想して、本命が全て3着でした。京都8レースの本命ブルボンクイーンは10番人気で3着でしたからまあ良かったですが。

NHKマイルも楽しみですね！

では質問へ。

まず僕の予想方法なのですが、全てのファクターを考慮して、馬券に絡む可能性が高い馬、期待値が高い馬を選ぶというのが基本です。そのファクターですが、ざっと挙げると、距離、コース、枠、展開、ペース、脚質、馬場、血統、調教、調子、オッズなどです。馬体診断やパドック診断はあまりしないですね。というか出来ないです。

というか、調教、血統、指数など、それぞれ専門の予想家がいますが、僕の場合、広く浅くという感じで、人より優れている専門分野は1つもありません。強いて言うなら、勝ち方とか、馬券の買い方とかですかね。競馬予想家の知り合いもいますが、その中でも私、意外と勝っているんですよ。運が良いのかもしれませんね。別に自分のことを凄いとも思わないし、自慢する気も毛頭ありません。まあ自慢するようなこともないですけどね。

で、本題に入りますが、仕上がりですよね。仕上がりに関しては基本、調教映像を見ます。走りを見て、タイムを照らし合わせます。前述した通り、僕程度では細かい部分までは分かりません。やはり専門家の方のほうがちゃんと見れるんだろうなと思います。流石に良いか悪いかくらいは分かりますが。後は厩舎コメントだったり、ジョッキーのコメントだったり。もちろん牧場や厩舎によっても仕上げ方は異なります。



今週のギャンブル格言【背伸びする必要はない。等身大でいこう。】





ただ、調教が良くても凡走することもあるし、1番困るのが調教がダメダメなのに好走するパターンですかね。競走馬によって調教駆けする馬もいるし、調教は動かず、本番に強いタイプの馬もいるし、まあ難しいですわ。

で、仕上げすぎというのがイマイチよくわからないのですが、例えば、本番が皐月賞だとして、弥生賞でメイチに仕上げるという感じでしょうか？

例えば、牝馬はメイチに仕上げると入れ込んでしまいやすいというのもあります。ただ、それを見極めるとなると、競走馬の個々の性質もありますし、かなり難しいので、その馬の過去の調教映像、パドック映像、レース映像などを見て判断するしかないですね。

後は自己ベストを出すとか、1番時計を出すとかですかね。

申し訳ないですが、今回の質問に対して僕が答えられるのはこの程度です。これを見てる専門家の方がいましたら、是非お答えお願いします。

☆じゃいさんに相談したい悩み事を募集します！ ペンネーム・性別、相談に必要な情報（年齢や職業など）があればそれも明記し、以下アドレスまで相談内容をメールでお送りください。じゃいさんが「ギャンブル的思考」でアドバイスします！

【jay_sodan@shueisha.co.jp】まで！

じゃい

1972年生まれ、神奈川県出身。97年にお笑いトリオ「インスタントジョンソン」を結成し、ネタ作りを担当。芸能界随一のギャンブラーとして知られ、過去には9370万円の馬券を的中させたことも。『稼ぐメンタル ギャンブルで勝ち続ける「ブレない」心の作り方』（KADOKAWA）など著書も多数。公式YouTube【@jaitube-bigtake】

【画像】じゃいの今週のギャンブル格言

構成・撮影／キンマサタカ