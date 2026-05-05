自分の子どもなら、どんな容姿でも無条件に可愛い……というわけではないことも。今回は、娘に整形手術を勧めたお母さんのエピソードをご紹介します。

いじめを防ぐため？

「私は昔から容姿を褒められることが多かったけれど、娘は夫に似て決して可愛いとは言えない見た目……。女の子なのに可哀想で仕方ありませんでした。

娘が小学生のとき、男の子から見た目のことをからかわれたと聞きました。このままじゃもっとひどいいじめに発展するんじゃないかと心配で……。二重手術なら小学校高学年でもできると聞き、夫の反対を押し切って美容クリニックへと娘を連れていきました。

しかし、歩いている途中、娘が突然『手術が怖い』と泣き出してしまって……。大丈夫だと説得していたら『お母さんも私のこと可愛くないって思ってるんだ』『いじめっ子と一緒じゃん』と言われました。

私はただ、娘がこれ以上傷つかないようにと思っただけなのに……。だけど、娘の言葉に私は何も言えませんでした。その日はキャンセルして家に帰ることに。

それ以来、娘とは以前と違い距離ができたように思います……。娘は夫になついてばかりで。母親なら、ありのままの娘を可愛いと認めるべきだったんだと思います。いじめっ子の言うことが間違っているって、私はそう言うべきだったのでしょう……。

だけど、顔の整った姪っ子と娘が一緒にいる姿を見ると、どうして血のつながりがあるのにこんなに違うんだろう……と思ってしまうんです。そんな私の気持ちも、娘はお見通しだったのでしょうね……」（体験者：40代女性・パート／回答時期：2026年1月）

▽ 同級生からは見た目のことでからかわれ、母親からは整形手術を勧められ……。娘さんは自分の親からも否定されたような気持ちになってしまったのでしょうね……。美容整形はリスクもありますし、本人の気持ちをしっかり聞かずに整形を勧めるのはやりすぎだったと思います……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。