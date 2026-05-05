「この可愛さは偉大」「めっちゃ美少年」イケメン芸能人の幼少期ショット 大物バンドマンは父とそっくり＜こどもの日＞
5月5日は「こどもの日」と「端午の節句」。こどもの日は子どもの幸せを願い、母に感謝をする国民の休日であり、端午の節句は男の子の誕生とその成長を祝う日だ。今回の記事ではそんな5月5日にちなみ、芸能人が公開したかわいらしい幼少期の写真を紹介する。
【写真】「この可愛さは偉大」松下洸平、Matt、櫻井海音らの幼少期をイッキ見！
■松下洸平
俳優の松下洸平は、自身の誕生日の3月6日に幼少期の写真を公開。片手を上げて何か声を出しているような写真で、松下は「写真は水族館でスパークする平。なんでフォーーー！ ってなったか覚えてないけど、多分すきな曲がかかってたんだと思う」と説明した。松下は「これからもすきな場所で、すきなことを、フォーーー！ ってなりながら、全力で楽しめる自分でいれますように」とつづった。ファンからは「可愛い洸平さんですね」「愛しい」「チビ平最高」「すでにオーディエンスが見える」などの反響が集まっている。
■櫻井海音
Mr.Children・桜井和寿を父に持つ俳優の櫻井海音は、自身の誕生日の4月13日に「お祝いしてくださった方々、ありがとうございます」と感謝をつづり「何も写真が無かったので、幼稚園のときの僕を添えておきます。頑張ります」と幼少期のショットを公開した。前髪は眉毛の上で短く切られている。ファンからは「幼稚園でこの可愛さは偉大」「可愛すぎます」「めちゃくちゃ愛おしくてやばい」などの反響が集まった。
市原隼人は「めっちゃ美少年」町田啓太は4歳ですでに「王子様」
■市原隼人
俳優の市原隼人は、「気づきゃ父の背中を追ってる」と添えて、幼少期の頃の写真を2枚公開。1枚目の写真はスーツ姿の父親とのツーショットで、優しい笑顔で寄り添う父親のそばで、幼い市原が特撮ヒーローのようなポーズを決めている。2枚目はプールで笑顔を見せる幼い市原のソロショットを投稿した。ファンからは「めっちゃ美少年」「この頃から可愛すぎる」「小さい頃からイケメンでキラキラ光ってます！」などの声が寄せられている。
■町田啓太
俳優の町田啓太は自身の誕生日の7月4日に写真を投稿。4歳の頃の写真と、ギターを弾いている写真や大河ドラマ『光る君へ』のオフショットを公開し「30年後にギター弾いたり龍笛吹いたりするなんて笑。次の30年後は宇宙にいたりして」とつづった。4歳の頃の写真で町田はタンクトップ姿で、手で「4」の数字を作っている。ファンからは「可愛い」「少年の頃から手を挙げたスタイルが王子様ですね」などの反響が集まった。
■和田唱
TRICERATOPSの和田唱は、亡き父の誕生日に、父と幼い頃の自身の2ショットを公開。「写真は随分前に実家のアルバムを写メったやつ。1978年だって！引っ越す前の家だ。撮ったのは母？だろうね」と解説した。写真の中で笑う父は、現在の和田にそっくり。コメント欄では「凄く似てるしこの頃から面影ある」「いいお写真ですね」「唱さん変わってませんね」などの声が集まった。
引用：「松下洸平」Instagram（@kouheimatsushita_official）
「Matt」Instagram（@mattkuwata_official2018）
「櫻井海音」Instagram（@kaito_0413）
「市原隼人」Instagram（@hayato_ichihara）
「町田啓太」Instagram（@keita_machida_official）
「和田唱」Instagram（＠sho_wada_triceratops）
【写真】「この可愛さは偉大」松下洸平、Matt、櫻井海音らの幼少期をイッキ見！
■松下洸平
俳優の松下洸平は、自身の誕生日の3月6日に幼少期の写真を公開。片手を上げて何か声を出しているような写真で、松下は「写真は水族館でスパークする平。なんでフォーーー！ ってなったか覚えてないけど、多分すきな曲がかかってたんだと思う」と説明した。松下は「これからもすきな場所で、すきなことを、フォーーー！ ってなりながら、全力で楽しめる自分でいれますように」とつづった。ファンからは「可愛い洸平さんですね」「愛しい」「チビ平最高」「すでにオーディエンスが見える」などの反響が集まっている。
Mr.Children・桜井和寿を父に持つ俳優の櫻井海音は、自身の誕生日の4月13日に「お祝いしてくださった方々、ありがとうございます」と感謝をつづり「何も写真が無かったので、幼稚園のときの僕を添えておきます。頑張ります」と幼少期のショットを公開した。前髪は眉毛の上で短く切られている。ファンからは「幼稚園でこの可愛さは偉大」「可愛すぎます」「めちゃくちゃ愛おしくてやばい」などの反響が集まった。
市原隼人は「めっちゃ美少年」町田啓太は4歳ですでに「王子様」
■市原隼人
俳優の市原隼人は、「気づきゃ父の背中を追ってる」と添えて、幼少期の頃の写真を2枚公開。1枚目の写真はスーツ姿の父親とのツーショットで、優しい笑顔で寄り添う父親のそばで、幼い市原が特撮ヒーローのようなポーズを決めている。2枚目はプールで笑顔を見せる幼い市原のソロショットを投稿した。ファンからは「めっちゃ美少年」「この頃から可愛すぎる」「小さい頃からイケメンでキラキラ光ってます！」などの声が寄せられている。
■町田啓太
俳優の町田啓太は自身の誕生日の7月4日に写真を投稿。4歳の頃の写真と、ギターを弾いている写真や大河ドラマ『光る君へ』のオフショットを公開し「30年後にギター弾いたり龍笛吹いたりするなんて笑。次の30年後は宇宙にいたりして」とつづった。4歳の頃の写真で町田はタンクトップ姿で、手で「4」の数字を作っている。ファンからは「可愛い」「少年の頃から手を挙げたスタイルが王子様ですね」などの反響が集まった。
■和田唱
TRICERATOPSの和田唱は、亡き父の誕生日に、父と幼い頃の自身の2ショットを公開。「写真は随分前に実家のアルバムを写メったやつ。1978年だって！引っ越す前の家だ。撮ったのは母？だろうね」と解説した。写真の中で笑う父は、現在の和田にそっくり。コメント欄では「凄く似てるしこの頃から面影ある」「いいお写真ですね」「唱さん変わってませんね」などの声が集まった。
引用：「松下洸平」Instagram（@kouheimatsushita_official）
「Matt」Instagram（@mattkuwata_official2018）
「櫻井海音」Instagram（@kaito_0413）
「市原隼人」Instagram（@hayato_ichihara）
「町田啓太」Instagram（@keita_machida_official）
「和田唱」Instagram（＠sho_wada_triceratops）