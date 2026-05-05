「親が買ったのに、なぜか子どもも夢中になってます!!」

と話題になっているのが、書籍 『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 （野村裕之著、ダイヤモンド社刊）だ。この本は、Google、Apple、Microsoftといった一流企業の採用試験でも出題され、“考える力”を鍛えるトレーニングとしても注目される「論理的思考問題」を丁寧な解説とともに紹介している。2024年の年間ベストセラー4位（ビジネス書単行本／トーハン調べ）になり、欧米を含む世界13か国でも発売が決定。シリーズ最新作 『もっと!! 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 も登場するなど話題になっている。

異例なのが、ビジネス書であるにもかかわらず全世代にウケていることだ。「本を読まないうちの子が夢中で読んでいた」「家族みんなで読んでます」「会社の研修で使いました」といった声が殺到。この記事では、シリーズ最新作から1問紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

「必勝法」をひらめけるか？

あなたは、

論理的な思考

ができる人でしょうか？

それを測る、いい問題があります。

正解は後ほどお伝えしますので、まずはためしに考えてみてください。

知識や難しい計算は必要とせず、「ちゃんと考える力があるかどうか」だけが問われます。

そのためこの問題は、

小学生でも答えられます。

あなたはわかるでしょうか？

「場所とり合戦」 AとBが、あるゲームをしている。

2人は正方形のテーブルに向かい合って座り、テーブルにコインを1枚ずつ置いていく。

コインはすべて同じもので、テーブルはコインを何十枚も置けるほど大きい。

ただし、コイン同士が触れ合ってはいけない。

コインを置けなくなった方が負けだ。 Aが先攻のとき、どうすればかならず勝てる？ イラスト：ハザマチヒロ

――『もっと!! 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（147ページ）より

世界的大企業Microsoftの入社試験で出題されたとも言われている、とても有名な問題です。

あざやかな正解が存在し、はじめて見たときは「世の中には頭のいい人がいるもんだなー」と口が開きっぱなしでした。

どういう勝負に持っていけば、必勝になるのか。「手番」が大きなカギを握ります。

次のページで、考え方と正解を紹介します。

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