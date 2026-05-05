GWに食べたい冷たい麺・辛い麺12選　香川から直送の讃岐うどんに十割蕎麦、痺れる担々麺まで

全国的に平年より高い気温が予想されている2026年のGW。低気圧や前線の影響で、雨や曇りの日も多くなる見込みです。ジメジメした気候になりそうな連休ですが、冷たい麺でキリッと、辛い麺で汗をかいてスッキリ・・するのはいかがですか。この記事では、これからの暑い時期に魅力的な絶品麺を集めました。冷たいうどん・蕎麦、そして担々麺が美味しいお店をご紹介します。

ひやかけうどん3選

冷たいうどんは、麺を水で締めることで強いコシを感じられ、歯ごたえ抜群。つるんと艶やかなうどんは、暑い日でも食欲をそそります。ここでは、2024〜2025年に開店したうどん店の“ひやかけ”を厳選してご紹介。同じ“ひやかけ”でも個性があります。

香川に一番近い店は、ズルズルとのど越し良好『考えるな、うどん食え。』＠三田

さぬきのめざめ天冷かけ 1350円

『考えるな、うどん食え。』さぬきのめざめ天冷かけ 1350円 イリコの香りは瀬戸内海の穏やかな香り

・香川県のブランドアスパラガス「さぬきのめざめ」の天ぷらがどんっ

・生粋の讃岐人が開いたお店。麺は香川から直送

・香川県人が「地元で食べるうどん」と懐かしむほどの再現度

『考えるな、うどん食え。』

住所：東京都港区芝5-23-7

電話：03-6811-5022

営業時間：11時〜15時／17時〜23時（フード22時LO）※土は昼だけ、夜だけの場合あり

休日：日・祝

交通：地下鉄三田線三田駅A3番出口、JR山手線田町駅三田口から徒歩3分

スーっと鼻から香り。ダシの仕込みは上々だ『うどんこんとん』＠広尾

ひやかけ中 770円

『うどん こんとん』ひやかけ 中 770円 サイズは大360g、中270g、小180g。小を2つ頼む手も

・8時半からオープン、朝ごはんにも！

・函館の真昆布、長崎の片口イワシなどをミックスした無添加のダシ

・日本のうどんに相性抜群の超軟水で茹がくのがポイント

『うどんこんとん』

住所：東京都渋谷区広尾5-4-16THE RESTAURANT2階

電話：非公開

営業時間：8時半〜17時

休日：元日

交通：地下鉄日比谷線広尾駅2番出口から徒歩1分

特注の「長尺」麺が大波のようにうねる！『日日（にちにち）うどん』＠池尻大橋

あご出汁ひやかけ 690円

『日日（にちにち）うどん』あご出汁ひやかけ 690円 ツルッ＆もちもちの麺を噛むと、麦の返し香が口内に広がる

・アパレル会社が開店したお店

・同業店では珍しいアゴダシ（トビウオ）を使用

・国産小麦をつかった長くて太い麺がこだわり

『日日（にちにち）うどん』

住所：東京都目黒区東山3-1-9クレデウスビル第2ビルM2階

電話：070-2360-8837

営業時間：11時半〜15時／17時半〜20時

休日：火

交通：東急田園都市線池尻大橋駅東口から徒歩2分

冷たい蕎麦2選

冷水で締めた麺からなる弾力とのど越し、そして清涼感が”冷たい蕎麦“の魅力。温蕎麦やせいろも美味しいですが、冷たいツユでいただく蕎麦は暑い時期にうれしいご馳走です。ここでは、冷たい蕎麦を通年提供している都内のお店を4軒ご紹介。個性豊かな蕎麦が登場します。

ツユなしで味わう蕎麦の旨み『Soba dining和み』＠神楽坂

水そば（十割）1200円

『Soba dining和み』水そば（十割） 1200円 涼しげな氷水に浸たされる。藻塩をつけても美味。ツユは濃すぎず旨みが強く、蕎麦をたっぷりとつけて食べたい

・良く冷えた十割蕎麦を水だけで食べる珍しいメニュー

・会津在来種の蕎麦粉のみを使用しており、店主が渾身で打つ

・福島の郷土料理も提供。日本酒やワインも揃う

『Soba dining和み』

住所：東京都新宿区神楽坂3-2-31・2階

電話：03-3267-5666

営業時間：11時半〜14時半／17時半〜22時

休日：月

交通：JR総武線ほか飯田橋駅西口から徒歩4分

器を席巻する滋味を冷かけで『手打ちそば七つ海堂（ななつみどう）』＠下北沢

冷やし花巻 1200円

『手打ちそば七つ海堂（ななつみどう）』冷やし花巻 1200円 バラ海苔をたっぷり散らした贅沢さ。味わうほどにツユに溶け出し、磯の風味が増す

・器を覆い尽くす海苔が凄い！

・6年前に夏限定で始めた味で、評判を呼んでほぼ通年提供に

・摘みたてをそのまま乾燥させたバラ海苔は口溶け抜群＆さっぱり

『手打ちそば七つ海堂（ななつみどう）』

住所：東京都世田谷区代沢4-42-8

電話：03-3795-7726

営業時間：12時〜14時半（14時LO）／17時半〜21時（20時半LO）、土・日・祝：12時〜15時（14時半LO）／17時〜20時半（20時LO）※蕎麦が無くなり次第終了

休日：水、第1・3・5の木、7〜8月は水・木

交通：京王井の頭線ほか下北沢駅南西口などから徒歩10分

別世界の蕎麦前と蕎麦に出合う『nichi nichi（にちにち）』＠駒沢大学

蛤出汁、生ノリ粗挽き蕎麦 1300円

『nichi nichi（にちにち）』蛤出汁、生ノリ粗挽き蕎麦 1300円 蕎麦は粗挽き、七三の割合。ダシは飲み干せる旨さ

・蕎麦前とお酒のお店で、別世界な蕎麦前が楽しめる

・〆には蛤ダシで食べる粗挽きの蕎麦を

・真鯛節と牡蠣醤油、すだちのまぜ蕎麦も絶品

『nichi nichi（にちにち）』

住所：東京都目黒区柿の木坂3-1-1

電話：090-8266-3093

営業時間：18時〜翌1時

休日：無休

交通：東急田園都市線駒沢大学駅から徒歩16分

すりたてのとろろとダシの旨さ『さらしん』＠自由が丘

とろろまぶし 1850円

『さらしん』とろろまぶし 1850円 とろろに浮かぶ月のような卵黄と青海苔の見た目も麗しい。よく混ぜるとふわふわ食感に。蕎麦は細くコシがある

・創業90年以上の自由が丘の人気町蕎麦

・注文ごとに大和芋をすりおろすのがこだわり

・のど越しの良い蕎麦ととろろが絡みふわふわに

『さらしん』

住所：東京都世田谷区奥沢5-25-1

電話：03-3717-1097

営業時間：11時〜15時（14時20分LO）／16時〜20時半（20時LO）※土・日の昼は〜14時半（14時LO）・昼夜とも蕎麦が無くなり次第終了

休日：月

交通：東急東横線ほか自由が丘駅南口から徒歩4分

担々麺5選

暑いときこそ辛いものが食べたくなる！ という人も少なくないはず。冷たい麺もいいけれど、汗をかきながら頬張る辛い麺も魅力的です。ここでは、辛い麺の代表・担々麺を5選ご紹介します。暑い×熱い×辛いがクセになる！？

四川の味と香りが複雑に絡み合った完成度の高さに感服『11区担担面』＠高田馬場

11区担担面 汁あり 1300円（パクチー＋150円）

『11区担担面』11区担担面 汁あり 1300円（パクチー＋150円） 肉味噌をスープに混ぜればさらにコクが増す

・四川花椒の痺れ感がたまらない

・ゴマやピーナッツを使ったタレやラー油など、要素が詰まっているのにバランスが調和

・夜は中国各地の料理を楽しめるコースも

『11区担担面』

住所：東京都新宿区高田馬場1-31-8高田馬場ダイカンプラザ2階

電話：03-6233-7299

営業時間：11時〜15時（14時半LO）／17時〜22時（21時半LO）

休日：日（ほか月に2日不定休あり）

交通：JR山手線ほか高田馬場駅戸山口から徒歩3分

飲み干したくなるすっきり＆コク深な無化調スープ『担々麺琉帆（ルパン）』＠西新井

麻辣担々麺 1050円

『担々麺 琉帆（ルパン）』麻辣担々麺 1050円 肉味噌に使う四川省漢源産の花椒で痺れと香りを

・四川料理の名店で修業を積んだ店主が営む

・無化調が信条。甜麺醤も京都の赤味噌と三温糖で手作り

・子どもでも食べられるものから大人使用の辛い麺まで揃う

『担々麺琉帆（ルパン）』

住所：東京都足立区栗原1-18-8第一宝ビル102

電話：03-5856-5368

営業時間：11時半〜15時／18時〜23時、日・祝：11時半〜21時半

休日：月（祝は営業、翌火休）、第1火

交通：東武スカイツリーラインほか西新井駅東口から徒歩7分

中国西北地方の麺文化を知る至福の1杯『沙漠之月』＠池袋

担々麺 900円

『沙漠之月』担々麺 900円 内陸部の漬物“ヤーツァイ”と炒めた挽肉をのせ旨みとコクをプラス

・麺や餃子の皮は手打ち

・担々麺はコシの良い細麺を使用。中国・甘粛省の味を再現！

・味の決め手は、現地から仕入れる2種類の山椒と自家製ラー油

『沙漠之月』

住所：東京都豊島区東池袋2-63-15アミューズ館パート2・3階

電話：080-6634-9898

営業時間：17時半〜23時

休日：日、祝の月

交通：JR山手線ほか池袋東口から徒歩8分

火鍋のスープが生む複雑で多重な香り自分好みの味変も『ファイヤーホール4000虎ノ門』＠虎ノ門

火鍋担々麺 1200円（夜は1400円）※トッピング赤＋100円

『ファイヤーホール4000虎ノ門』火鍋担々麺 1200円（夜は1400円）※トッピング赤＋100円 トッピングした唐辛子の辛さによりスープのコクも膨らむ

・四川の料理人が手掛ける火鍋専門店

・自慢の麻辣スープでつくる担々麺は、漢方食材入りの多重な香り

・赤、黒、黄のオリジナルスパイスを加えて自分好みに

『ファイヤーホール4000虎ノ門』

住所：東京都港区虎ノ門1-17-1虎ノ門ヒルズビジネスタワー3階虎ノ門横丁内

電話：03-6807-3995

営業時間：11時〜14時半（14時LO）／17時〜22時（火鍋：21時、単品＆ドリンク21時半LO）※土・祝は14時から通し営業

休日：日

交通：地下鉄日比谷線虎ノ門ヒルズ駅B3出口から直結

クリーミーなコクとスモーキーな香りがクセになる一杯『福籠叉焼（フーロンチャーシュー）』＠中野

担々麺780円（豚バラ叉焼半盛＋220円）

『福籠叉焼（フーロンチャーシュー）』担々麺 780円（豚バラ叉焼半盛＋220円） 叉焼をトッピングすると、さらにスープの香りとコクが増す

・日本人向けアレンジが得意。叉焼を看板にするネオ中華

・祖師ヶ谷大蔵の人気ラーメン店「鶯屋」の系列店

・クリーミーな濃厚スープと平打ち麺のオリジナル担々麺が美味

『福籠叉焼（フーロンチャーシュー）』

住所：東京都中野区新井1-14-14

電話：03-6454-0444

営業時間：11時半〜15時／17時〜21時（日：11時半〜20時）

休日：無休

交通：JR中央線ほか中野駅北口から徒歩8分

※写真や情報は取材当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

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