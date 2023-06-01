Snow Man、2026年度最高初週売上でシングル1位 男性アーティスト史上初、通算10作目の初週売上80万枚超え【オリコンランキング】

Snow Man、2026年度最高初週売上でシングル1位 男性アーティスト史上初、通算10作目の初週売上80万枚超え【オリコンランキング】