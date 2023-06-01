Snow Man、2026年度最高初週売上でシングル1位 男性アーティスト史上初、通算10作目の初週売上80万枚超え【オリコンランキング】
9人組グループ・Snow Manの最新シングル「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」が、5月5日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」の1位に初登場。2020年10月19日付の「KISSIN’ MY LIPS／Stories」【※1】から12作連続、通算12作目の1位を獲得した。
【動画】Snow Man「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」MV
初週売上は2026年度最高の90.7万枚【※2】【※3】。前作「SERIOUS」（初週売上88.3万枚、2025年8月4日付）に続く7作連続、男性アーティストでは史上初となる通算10作目の初週売上80万枚超え【※4】【※5】を記録した。同時に、「KISSIN’ MY LIPS／Stories」から12作連続の初週売上50万枚超えとなり、男性アーティスト歴代1位の「シングル連続初週売上50万枚超え作品数」記録も自己更新した。
Snow Man初のトリプルA面シングルとなる本作は、“FIGHTER”が共通のテーマ。「BANG!!」はメンバー・目黒蓮主演の映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）の主題歌。「SAVE YOUR HEART」は宮舘涼太主演のドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系で放送中）の主題歌。「オドロウゼ！」は佐久間大介の主演映画『スペシャルズ』（3月6日公開）の主題歌となっている。
【※1】2020年1月に「SixTONES vs Snow Man」としてリリースした「Imitation Rain／D.D.」は別名義作品
【※2】2026年度は、「2025年12月22日付」よりスタート
【※3】これまでの2026年度最高初週売上作品はなにわ男子の「HARD WORK」71.9万枚（2026年3月2日付）
【※4】通算3作以上で「シングル初週売上80万枚超え」を達成している男性アーティストはSnow Manのみ
【※5】Snow Man「シングル初週売上80万枚超え作品」一覧（獲得順）※2026年5月11日付現在／91.8万枚 「KISSIN’ MY LIPS／Stories」（2020年10月19日付）、80.2万枚 「Grandeur」（2021年2月1日付）、80.6万枚 「HELLO HELLO」（2021年7月26日付）、83.0万枚 「オレンジkiss」（2022年7月25日付）、90.3万枚 「タペストリー / W」（2023年3月27日付）、86.9万枚 「Dangerholic」（2023年9月18日付）、119.3万枚 「LOVE TRIGGER / We’ll go together」（2024年2月26日付）、106.7万枚 「BREAKOUT / 君は僕のもの」（2024年8月12日付）、88.3万枚 「SERIOUS」（2025年8月4日付）、90.7万枚 「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」 （2026年5月11日付）
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月11日付：集計期間:2026年4月27日〜5月3日）＞
【動画】Snow Man「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」MV
初週売上は2026年度最高の90.7万枚【※2】【※3】。前作「SERIOUS」（初週売上88.3万枚、2025年8月4日付）に続く7作連続、男性アーティストでは史上初となる通算10作目の初週売上80万枚超え【※4】【※5】を記録した。同時に、「KISSIN’ MY LIPS／Stories」から12作連続の初週売上50万枚超えとなり、男性アーティスト歴代1位の「シングル連続初週売上50万枚超え作品数」記録も自己更新した。
【※1】2020年1月に「SixTONES vs Snow Man」としてリリースした「Imitation Rain／D.D.」は別名義作品
【※2】2026年度は、「2025年12月22日付」よりスタート
【※3】これまでの2026年度最高初週売上作品はなにわ男子の「HARD WORK」71.9万枚（2026年3月2日付）
【※4】通算3作以上で「シングル初週売上80万枚超え」を達成している男性アーティストはSnow Manのみ
【※5】Snow Man「シングル初週売上80万枚超え作品」一覧（獲得順）※2026年5月11日付現在／91.8万枚 「KISSIN’ MY LIPS／Stories」（2020年10月19日付）、80.2万枚 「Grandeur」（2021年2月1日付）、80.6万枚 「HELLO HELLO」（2021年7月26日付）、83.0万枚 「オレンジkiss」（2022年7月25日付）、90.3万枚 「タペストリー / W」（2023年3月27日付）、86.9万枚 「Dangerholic」（2023年9月18日付）、119.3万枚 「LOVE TRIGGER / We’ll go together」（2024年2月26日付）、106.7万枚 「BREAKOUT / 君は僕のもの」（2024年8月12日付）、88.3万枚 「SERIOUS」（2025年8月4日付）、90.7万枚 「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」 （2026年5月11日付）
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月11日付：集計期間:2026年4月27日〜5月3日）＞