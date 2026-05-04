進学や就職、転勤など環境の変化が起きた4月が過ぎ、ゴールデンウィーク（GW）を迎えている人は多いのではないでしょうか。GW中や明けは、無気力になったり、不眠、食欲不振、倦怠（けんたい）感になったりする「5月病」の症状を抱える人も少なくありません。また、長期連休明けに、生活のリズムが戻せず、朝食作りが面倒になる人もいるのではないでしょうか。そんな中、ファミリーマート（東京都港区）が、料理研究家の「みきママ」が推奨する、1日のパフォーマンスを高める朝食術を紹介しています。

【画像】でわかりやすく！ コレが料理研究家みきママ“推奨” タイパ＆コスパ「最高」の朝食メニューです！

朝食にかける時間は“10分未満”

ファミリーマートは、今年4月9〜10日に、20〜69歳の男女にインターネットで「理想の新生活と現実に関する意識調査」を実施しました。まず、「去年4月の新年度（新生活）のスタートで、あなたが意気込んでいた（理想としていた）習慣は何ですか」と質問したところ、「朝食をしっかり食べる」が62.8％とトップになりました。次は40.3％の「自炊を行い、食生活を整える」という結果でした。続いて、「理想としていた習慣は問題なくできていましたか」と聞いたところ、「完璧にできている」が19.2％、「ややできている」が62.7％という結果で、同社は「何かしらの改善余地を感じながら生活していること」が明らかになったとしています。

また、「朝食を食べている時と、食べない時を比較して、どちらが日中『元気に活動できる』と体感しますか」と質問すると、トップは65.6％の「食べた時の方が日中に『元気に活動できる』」で、続いて、31.9％の「食べた時も食べなかった時もあまり変わらない」、2.5％の「食べなかった時の方が日中に『元気に活動できる』」という結果でした。

さらに、「朝食の準備や食事についてストレスや負担を感じることはありますか」という質問では、約6割が負担を感じると回答。理由については「調理器具や食器を洗うのが手間」（28.7％）、「献立を考えるのが面倒」（21.7％）という声が多くを占めました。 一方で、「忙しい朝の朝食において、ここだけは妥協したくないと思うことは何ですか」と聞くと、「手軽さ（準備・片付けの速さ）」（47.7％）、「栄養バランス（たんぱく質・ビタミン等）」（45.0％）、「おいしさ（クオリティー）」（30.0％）が上位となりました。

調査結果を受け、同社は「朝食は手軽でありながらも、おいしさ、栄養バランスを満たしたものが求められていることがわかります。『理想とする朝食にかける時間』と『実際に朝食にかける時間』に関する質問では、理想と現実にギャップがあることが明らかになりました。『理想とする朝食にかける時間』では、約75％が『20分以上』または『15分程度』と回答。一方で、『実際に朝食にかける時間』では約60％が『10分程度』『5分程度』『5分未満』『食べない』と回答しており、現実では多くの人が10分程度以下の朝食時間となっている」とコメントしています。

タイパもコスパも「最高」の朝食メニュー

みきママは、ファミリーマートで買うことができる商品で1週間の朝食の献立を提案。月曜日は、「銀鮭切身のバター醤油（しょうゆ）おむすび」（298円）と味噌（みそ）汁「どっさりキャベツのたっぷり野菜」（160円）、火曜日は「3種のミックスサンド」（321円）、「濃厚贅沢（ぜいたく）じゃがいものポタージュ」（170円）、水曜日は「手巻 シーチキンマヨネーズ」（198円）、「濃厚な味噌仕立て鶏団子汁」（258円）、木曜日は「たっぷりハムサンド」（328円）、「濃厚贅沢コーンポタージュ」（170円）、金曜日は「のむヨーグルトブルーベリー」（183円）、「ふわふわたまごのスープ」（165円）、三島食品「ゆかり」とのコラボ商品「たんぱく質13.8g グリルチキン 梅 ゆかり」（268円）、土・日曜日は「ハムチーズクロワッサン」（145円）、冷凍食品「1／3日分の野菜が摂れるチン！する温野菜」（235円）、ドリンク「4種の果実のフルーツミックス500ml」（120円）という組み合わせを推奨。

さらに、朝食の献立について「タイパもコスパも最高！ エネルギー補給とメンテナンスが同時にできて、1日中フル回転で動けます」とコメント。コツとして「朝が苦手なら、まずは買ってカバンに放り込むだけでOK！ ちょこちょこ食べをすれば脳がフリーズせずに元気に過ごせます。私もいつもバッグの中に朝ごはんを入れるからおなかが空くことがないんです！ ガス欠になる前に、まずは毎朝コンビニで朝ご飯をゲットしましょう！」とコメントを寄せています。