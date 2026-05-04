宇多田ヒカル、新曲「パッパパラダイス」のMV公開が決定！5月6日0時よりYouTubeにてプレミア公開
宇多田ヒカルの新曲「パッパパラダイス」のMVが、YouTubeにてプレミア公開することが決定。リリースに合わせて、5月6日0時より公開されることが明らかとなった。
■MV全体の公開を前に、予告映像が公開に
いよいよ新曲「パッパパラダイス」のリリースを迎える宇多田ヒカル。5月11日にはTBS系『CDTVライブ！ライブ！』への出演が決定しており、パフォーマンス前からすでに話題になっている。
そんななか発表されたのが、「パッパパラダイス」MVの公開。今回も監督を務めたのは、映像作家の山田智和氏。どんなMVに仕上がったのか、要注目だ。
なお、MVの予告映像も公開されており、その一部をいち早くお楽しみいただくことができる。
■リリース情報
2026.05.06 ON SALE
DIGITAL SINGLE「パッパパラダイス」
2026.06.24 ON SALE
ANALOG『パッパパラダイス』
2026.06.24 ON SALE
ANALOG『エキソドス（Exodus）』
2026.06.24 ON SALE
ANALOG『ディス・イズ・ザ・ワン（This Is The One）』
■【画像】宇多田ヒカル「パッパパラダイス」ジャケット
(C)さくらプロダクション / 日本アニメーション
■関連リンク
「パッパパラダイス」配信予約キャンペーン 特設サイト
https://cp.digle.tokyo/utadahikaru/pappa_paradise/
宇多田ヒカル OFFICIAL SITE
https://www.utadahikaru.jp/