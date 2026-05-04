宇多田ヒカル、新曲「パッパパラダイス」のMV公開が決定！5月6日0時よりYouTubeにてプレミア公開

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宇多田ヒカルの新曲「パッパパラダイス」のMVが、YouTubeにてプレミア公開することが決定。リリースに合わせて、5月6日0時より公開されることが明らかとなった。

■MV全体の公開を前に、予告映像が公開に

いよいよ新曲「パッパパラダイス」のリリースを迎える宇多田ヒカル。5月11日にはTBS系『CDTVライブ！ライブ！』への出演が決定しており、パフォーマンス前からすでに話題になっている。

そんななか発表されたのが、「パッパパラダイス」MVの公開。今回も監督を務めたのは、映像作家の山田智和氏。どんなMVに仕上がったのか、要注目だ。

なお、MVの予告映像も公開されており、その一部をいち早くお楽しみいただくことができる。

■リリース情報

2026.05.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「パッパパラダイス」

2026.06.24 ON SALE

ANALOG『パッパパラダイス』

2026.06.24 ON SALE

ANALOG『エキソドス（Exodus）』

2026.06.24 ON SALE

ANALOG『ディス・イズ・ザ・ワン（This Is The One）』

■【画像】宇多田ヒカル「パッパパラダイス」ジャケット

(C)さくらプロダクション / 日本アニメーション

■関連リンク

「パッパパラダイス」配信予約キャンペーン 特設サイト

https://cp.digle.tokyo/utadahikaru/pappa_paradise/

宇多田ヒカル OFFICIAL SITE

https://www.utadahikaru.jp/