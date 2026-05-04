日本高校野球連盟（日本高野連）などは４日、全国審判講習会を甲子園球場（兵庫県西宮市）で行った。

今夏の第１０８回全国高校野球選手権大会の審判に選ばれた甲子園大会初の女性審判員たちも参加し、聖地の感触を確かめた。講習会は５日も行われる。

全国的な審判員不足の解消やジェンダー平等の観点から、日本高野連は女性審判の育成を進め、２０２４年４月の同講習会に女性が初めて参加。その後も研修などを実施し、今年４月に女性審判５人が夏の甲子園でジャッジすることが決まった。この日の講習には４人が参加し、男性審判員らとともにアウト、セーフの動作や判定時の姿勢などを確認した。

埼玉県高野連に所属する中学校教諭の佐藤加奈さん（３９）は、かつて勤務した中学校で野球部顧問になったのを機に、部員の指導に生かそうと審判について学び始めたという。男子のＵ―１８（１８歳以下）ワールドカップなどを担当した実績もあり、「夏の甲子園を目指してきたのでワクワクしている。よく通る声を生かし、活発にやりたい」と意気込んでいた。

大会は８月５日に開幕し、１８日間の日程で行われる。