デザイナー・人形作家・ヤカンコレクターとして幅広く活動する粟辻早重さん（90代）。現在はひとり暮らしですが、冷蔵庫には野菜やお肉が常にたっぷり。大好きなすき焼きも、おいしく食べるために小さな鉄鍋でつくっているのだとか。そんな粟辻さんの「幸せな食習慣と冷蔵庫の中身」を紹介します。

※ この記事は『92歳、好き放題で幸せづくし』（KADOKAWA刊）に掲載された内容を一部抜粋・再編集して作成しています

【写真】すき焼きは、ひとり分でも小さな鉄鍋で食べる

ひとり分でも、食べきれる量より多めにつくる

献立にもよりますが、ひとりで食べるときの食事は、あえて多めにつくることがあります。たとえば、私の好きな「すき焼き」。実際に食べる量に合わせたら、お肉1〜2枚とお豆腐2切れ、タマネギがちょっぴり…なんてことになります。

せっかくだからグツグツいっているお鍋から食べたいのに、中身がスカスカだったらなんだかさびしい。だから、お鍋のサイズに合わせてお肉も野菜もしっかり入れて、おいしそうに見える量でつくります。食べきれなかった分は、保存容器に移して冷蔵庫へ。卵とじなどにリメイクして、翌日のお昼ごはんにいただきます。

●「ああ、おいしかった」と幸せな気分になれる

さすがに家族と暮らしていた頃ほどは手をかけませんが、せっかくならおいしく食べたい、という気持ちは変わりません。また、食費をそれほど気にかけなくてよいことは、ひとり暮らしのメリットです。

私ひとりが食べる量なんてたかが知れているので、ちょっといいお肉を買っても、それほどお財布に響くことはないんです。1日3回、ひとり分の食事をつくるのは効率的とはいえません。たとえばカレーなら、レトルト食品を利用すれば時間がかからないし、洗いものの手間も省けますよね。

それでも自分でつくるのは、せっかくならおいしく食べたいからです。料理にかけた時間や手間がムダになることはないと思っています。だって結局、自分が食べて、自分が「ああ、おいしかった」と幸せな気分になれるんですから。

冷蔵庫は家の心臓。いつも豊かにしておきたい

自宅の冷蔵庫には、いつも食材がたくさん入っています。野菜などはもちろん、つくりおきのお総菜やゆでておいた野菜、冷凍のお肉やお魚。冷凍室には孫が好きなアイスも欠かしません。

とてもひとり暮らしとは思えない量がつめ込まれているので、娘たちにはいつも「買いすぎじゃない？」と言われています。整頓上手の次女なんて、私の冷蔵庫をあけるたびにちょっとあきれた顔をするんですよ。

●冷蔵庫にたっぷり入っていると安心

でも、冷蔵庫って「命とつながっているもの」だと思うんです。人の体にたとえれば心臓のような存在だから、そこがさびしくなるなんて考えられない。たっぷりものが入っている状態のほうが安心できます。

正直に言うと、野菜をしおれさせてしまったり、つくりおきのお総菜を食べきれなかったりすることもあります。食べものをムダにしたくはないけれど、ひとり暮らしで食品ロスをゼロにするのって難しいんです。スーパーのお肉やお魚は、小さいパックでもふたり分はあるし、ナスやピーマンだって、1袋の量はそれなり。ひとり暮らし仕様の極小パックがあったらうれしいのに…。