「いってらっしゃい」



寒河江市のグリバーさがえでは、ボートやカヤックなど、4種類の体験ができるイベントが開かれ、小学生や中学生、家族連れらで賑わいました。



（やってみてどうだった？）客「楽しかった」「すごく速くて楽しかった」



「楽しかった」「漕ぐところがちょっと難しかった」



「楽しかったけど結構水かかった」「最初はドキドキしたけど慣れてきたら楽しかった」





残りのゴールデンウイークのご予定は？「近場で体験できるところとか家族で過ごせるところに行こうと思ってる」「おじいちゃんちでバーベキュー」「リナワールドに行く」（何乗るのが楽しみ？）「ジェットコースター」一方ー。中川アナ 「ゴールデンウイーク、祝日のきょう、チェリーランドさがえは非常に多くの人で賑わっています。レジにも長い列が出来ています」同じく寒河江市のチェリーランドさがえには、お土産を選ぶ観光客や、レジに列を作る家族連れらで混雑していました。（GWどんな風に過ごす？）山形市から「市内で子どものイベントとかに行って過ごしたいと思う」「（きょうは）じーじとばーばと来た」（何か食べた？）「アイス」（誰へのお土産？）千葉から「家族とお配り用に」「きょうは鶴岡に泊まって、新潟経由で帰る」大宮から「大宮から。実家に帰省しました。明日帰って次の日から仕事」（今どんな気持ち？）「仕事行きたくないですね。ずっと休みたい。とてもいい休みを送れた」JR東日本によりますと、上りの山形新幹線つばさの混雑のピークは、5日と見込まれています。