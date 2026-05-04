4月28日、しばらく休養に入ることを発表したお笑いコンビ「バナナマン」日村勇紀。テレビで見ない日はないほどの活躍を見せていたが、突然の休養に、心配が集まっている。

「長年続いているラジオ番組『金曜JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD』（TBSラジオ）を、2週連続で欠席した矢先の発表でした。所属事務所の発表によると、今年に入ってから日村さんが体調を崩しがちになり、医師からまとまった休養が必要と告げられたそうです。『心身の回復を第一に』と、復帰の時期は決めず、当面体を休めることになったといいます。

日村さんは、コンビの仕事を含めレギュラー11本を抱えており、『バナナマンのせっかくグルメ!!』（TBS系）では毎週のように地方のグルメロケに飛び回っていました。かなりの過密スケジュールだったことは否めず、長年の無理が祟ったのかもしれません」（芸能担当記者）

26日に放送された『せっかくグルメ!!』では、思わぬタイミングで “涙” を見せた。軽井沢ロケのなかで、貸別荘のプライベートサウナを体験した日村は、サウナ・水風呂を経て椅子に座り、外気浴を楽しんだ。その最中、顔を歪ませて「嘘でしょ、これ」「はあ、最高だ」と涙を流し始め、椅子から起き上がれなくなってしまったのだ。

Xでは、当時の放送を振り返り、日村のメンタル面を懸念する声もあがっている。

《プライベートサウナで整ったあと 外のベンチ（?）で寝転がりながら泣いてたけど 幸せすぎて泣いてるのかと思ったら 複雑な感情すぎて泣いてたのかな？》

《先日のせっかくグルメの軽井沢で、サウナに入り整わせている時、ビーチチェアーから起きれなくなった。ふざけている様子はなくかなりの激務を思わせるものだった。ゆっくり休んでください》

5月2日配信の『FRIDAYデジタル』では、日村の休養発表前の様子について、テレビ局関係者が「最近は現場でも口数が少なく」と、“抜け殻状態” だったことを証言している。長年の激務による疲弊が、心身の不調を呼んでいたのだろうか。

一連の報道により、世間では、日村のメンタル面を心配する声が続々と寄せられている。だがいっぽう、日村の “意外な近況” を明かした者もいた。

『バナナサンド』（TBS系）などで日村と共演してきたサンドウィッチマン・伊達みきおは、自身のラジオ番組『サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー』（ニッポン放送）で、日村の休養について触れている。

「もともと、休養発表直前の放送で、日村さんがラジオを欠席していることを心配した伊達さんが、『連絡してみたんですけど、休んでいるのかな。まだなんの返信もない』と発言。この言葉が各所でニュースになり、話題を呼んでいました。

しかし、2日放送の同番組で、伊達さんは『あの後、返信来てんのよ、すぐ。なんだったら昨日3〜4回、日村さんとメールしてる』と告白。日村さんとは『ゴルフ行こうね』というやり取りをしたことを明かしています。

伊達さんと連絡が取れているということは、世間で心配されているほど深刻な状況ではないのかもしれません。なんにせよせっかくの休養期間ですから、焦らず心身をゆっくり休めてほしいですね」（芸能担当記者）

伊達との約束どおり、ゴルフに行ける日も近いのだろうか。