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レーシングドライバーでSUPER GT GT500クラスのNISMOチーム監督の松田次生さんが、２日に自身のインスタグラムを更新。
愛車の写真を公開しました。
 

【写真を見る】【 レーシングドライバー・松田次生 】 「僕のRZ34　街乗りからサーキット仕様へ　やっぱり黄色ボディーに白ホイールが、めっちゃ似合う」



松田次生さんは「おはようございます　F1マイアミGP 解説ご覧いただきありがとうございました　アップデートで勢力図が変わりそう　明日からも楽しみです」と、投稿。
 



続けて「さて僕のRZ34　街乗りからサーキット仕様へ　やっぱり黄色ボディーに白ホイールが、めっちゃ似合う　CE28も　NEXTBIRTHで、このホイール売ったら買って頂ける方いるかな!?」」と、写真をアップし、記しました。
 



そして「BRIDEさんのシートも　サーキット仕様に　Zミーティング、見に来てください　オートメッセ愛知でも、展示になるかもなので、また詳細分かりましたらお伝えします」と、呼びかけています。



【担当：芸能情報ステーション】