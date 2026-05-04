レーシングドライバーでSUPER GT GT500クラスのNISMOチーム監督の松田次生さんが、２日に自身のインスタグラムを更新。

愛車の写真を公開しました。



【写真を見る】【 レーシングドライバー・松田次生 】 「僕のRZ34 街乗りからサーキット仕様へ やっぱり黄色ボディーに白ホイールが、めっちゃ似合う」





松田次生さんは「おはようございます F1マイアミGP 解説ご覧いただきありがとうございました アップデートで勢力図が変わりそう 明日からも楽しみです」と、投稿。







続けて「さて僕のRZ34 街乗りからサーキット仕様へ やっぱり黄色ボディーに白ホイールが、めっちゃ似合う CE28も NEXTBIRTHで、このホイール売ったら買って頂ける方いるかな!?」」と、写真をアップし、記しました。







そして「BRIDEさんのシートも サーキット仕様に Zミーティング、見に来てください オートメッセ愛知でも、展示になるかもなので、また詳細分かりましたらお伝えします」と、呼びかけています。





【担当：芸能情報ステーション】