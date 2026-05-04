高畑充希、第1子出産翌日に駆けつけた“12年来の親友”人気女優告白「ずっと子どもを見て…」
【モデルプレス＝2026/05/04】女優の高畑充希が、5月3日放送のMBS／TBS系「日曜日の初耳学」（毎週日曜22時〜）にVTR出演。第1子出産翌日に会いにきた女優を明かした。
【写真】高畑充希「産んだ次の日に会いにきてくれた」33歳朝ドラ女優
この日のゲストは女優の有村架純。番組では“12年来の親友”として高畑がVTR出演し“同じ関西出身として互いに家を泊まり合う姉妹のような関係”と紹介された。高畑は有村について「年々明るくなっている」と明かし、そのなかでも特に変化を感じたのが今年の1月だったという。
2024年11月19日に俳優の岡田将生との結婚を発表し、2026年1月に第1子が誕生した高畑。これを受け「産んだ次の日に会いにきてくれた」と出産翌日に有村が会いにきてくれたと告白した。
高畑は「ずっと子どもを見て『人間やな。人間産んだな』」と第1子と対面した時の有村の様子を伝えつつ「架純って『生まれたら会いたい』とか言うタイプじゃなくて、気遣ってLINEを送ってくれたり、基本的には積極的に来ない」と素顔を説明。それゆえに出産翌日に駆けつけてくれたことに「そんなに前のめりに会いたいと思ってくれていたんだって感慨深かった」と喜びをあらわにしていた。（modelpress編集部）
情報：TBS
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◆高畑充希、有村架純とは“12年来の親友”
この日のゲストは女優の有村架純。番組では“12年来の親友”として高畑がVTR出演し“同じ関西出身として互いに家を泊まり合う姉妹のような関係”と紹介された。高畑は有村について「年々明るくなっている」と明かし、そのなかでも特に変化を感じたのが今年の1月だったという。
◆高畑充希、出産翌日に会いにきた有村架純の様子を告白
2024年11月19日に俳優の岡田将生との結婚を発表し、2026年1月に第1子が誕生した高畑。これを受け「産んだ次の日に会いにきてくれた」と出産翌日に有村が会いにきてくれたと告白した。
高畑は「ずっと子どもを見て『人間やな。人間産んだな』」と第1子と対面した時の有村の様子を伝えつつ「架純って『生まれたら会いたい』とか言うタイプじゃなくて、気遣ってLINEを送ってくれたり、基本的には積極的に来ない」と素顔を説明。それゆえに出産翌日に駆けつけてくれたことに「そんなに前のめりに会いたいと思ってくれていたんだって感慨深かった」と喜びをあらわにしていた。（modelpress編集部）
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