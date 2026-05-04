ゴールデンウィークの後半、5月4日の午後1時20分現在の高速道路の状況です。

移動や行楽地で過ごす人などにより、関西圏では最大24キロの渋滞が発生しているほか、事故も相次いでいます。

日本道路交通情報センターのまとめによりますと、午前1時20分現在、名神高速道路の上り線では、滋賀県の瀬田東インターチェンジ付近を先頭に24キロの激しい渋滞が発生しています。

名神ではこのほか、京都府の大山崎ジャンクション付近で2キロとなっています。

また、名神の下り線では事故が発生し、瀬田東インターチェンジ付近を先頭に、渋滞が4キロとなっています。

兵庫県内の第二神明道路でも事故の影響が出ています。

上り線の明石サービスエリア付近で事故が発生し、これを先頭に6キロの渋滞となっているほか、下り線の名谷ジャンクション付近でも4キロの車列ができています。

和歌山方面へ向かう阪和自動車道・湯浅御坊道路でも事故による混雑が確認されています。

下り線の印南インターチェンジからみなべインターチェンジの間にある島田トンネル付近を先頭に、4キロの渋滞となっています。

このほか、京滋バイパスの上り線・宇治トンネル付近で8キロ、第二京阪道路の上り線・久御山ジャンクション付近で2キロの渋滞です。

兵庫から徳島方面へ向かう神戸淡路鳴門道の下り線では、舞子トンネル付近を先頭に6キロ、淡路インターチェンジ付近で3キロの渋滞となっています。

連休中の移動で交通量が増えており、事故も発生しやすくなっています。長時間の運転による疲れに注意し、こまめに休憩を取るとともに、前の車との距離を十分に保ち、安全運転をお願いします。（画像は渋滞イメージ）