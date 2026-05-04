俳優でフィギュアスケーターの本田望結さんが、3日、自身のインスタグラムを更新。

ドレス姿のオフショットを公開しました。



【写真を見る】【 本田望結 】 「真っ赤なドレス」 オフショットにファン反響 「可愛くて大人な雰囲気」「素敵ですね」



本田望結さんは「真っ赤なドレス♡」と綴ると、写真をアップ。

投稿された画像では、本田望結さんは、室内で赤いロングドレスをまとい、佇む姿を披露。

円形の窓から差し込む自然光が床と壁に柔らかな陰影を生み出し、幻想的な雰囲気を演出しています。





別カットでは赤いベルベットのブラウスに身を包み、唇に指を添えた思案げなポーズも。耳飾りや花形ボタンの袖口がエレガントさを引き立てています。





また、鏡の前に座り自分を静かに見つめるショットでは、赤いドレスと長い黒髪、白い肌の対比が印象的で、落ち着いた大人の雰囲気を放っています。







この投稿にファンからは「似合っててかわいい」・「可愛くて大人な雰囲気で素敵」・「赤いドレス大人びて素敵ですね」・「髪型、メイク完璧 美しいデス」などの反響が寄せられています。





【 本田望結さん プロフィール 】

生年月日：2004年6月1日

出身地：京都府

特技：フィギュアスケート、水泳

芸歴：2010年に子役としてCMデビュー。

ドラマ「家政婦のミタ」次女役を熱演し注目を集める。

以後、「渡る世間は鬼ばかり」などの人気ドラマや、映画「GANTZ PERFECT ANSWER」などに出演。2015年には、映画『ポプラの秋』でスクリーン初主演、2017年放送のスペシャルドラマ「探偵少女アリサの事件簿」でドラマ初主演を果たす。

４歳から始めているフィギュアスケートでは、2011年 小学3年生以下を対象にした近畿地区の大会で優勝。

女優、フィギュアスケーターとして活躍







【担当：芸能情報ステーション】