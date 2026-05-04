カールスルーエ福田師王が86分に勝ち越しゴール!! 敗れた秋山&古川ダルムシュタットは1部昇格の可能性消滅
カールスルーエのFW福田師王が3日、ブンデスリーガ2部第32節のダルムシュタット戦で今季4点目を決めた。
福田は2試合連続で先発出場。1-1で迎えた後半41分、FWファビアン・シュルーズナーの折り返しをゴールエリア手前でトラップして右足一閃。相手に当たったボールはゴール右に吸い込まれ、終盤に貴重な勝ち越し点を奪った。ボルシアMGから期限付き移籍加入中の福田は、3試合ぶりとなる今季4点目。福田は同43分に交代した。
チームはそのまま2-1で勝利して8位に浮上した。その一方、敗れたダルムシュタットはMF秋山裕紀がフル出場してMF古川陽介が途中出場したものの、5位にとどまって1部昇格の可能性が消滅した。
福田は2試合連続で先発出場。1-1で迎えた後半41分、FWファビアン・シュルーズナーの折り返しをゴールエリア手前でトラップして右足一閃。相手に当たったボールはゴール右に吸い込まれ、終盤に貴重な勝ち越し点を奪った。ボルシアMGから期限付き移籍加入中の福田は、3試合ぶりとなる今季4点目。福田は同43分に交代した。
チームはそのまま2-1で勝利して8位に浮上した。その一方、敗れたダルムシュタットはMF秋山裕紀がフル出場してMF古川陽介が途中出場したものの、5位にとどまって1部昇格の可能性が消滅した。
#福田師王 のゴールでカールスルーエが勝ち越す!— イージースポーツ (@easysportsjp) May 3, 2026
このゴールで今季4得点目⚽#イージースポーツ2 #ブンデスリーガ2部 #2Bundesliga
⚽ブンデスリーガ2部
カールスルーエSC vs SVダルムシュタット98
視聴はこちら https://t.co/5t7Sr6aGA0 pic.twitter.com/owmhhxkr9V