「悔しさを晴らすシーズンに」ガウル新体制で存在感を高めつつある広島DF山大地の覚悟「失敗を恐れずチャレンジして、チームの力になりたい」【インタビュー後編】
サンフレッチェ広島アカデミーから順天堂大を経て、広島でプロデビューした山粼大地は、今季からバルトシュ・ガウル監督が指揮を執るチームで開幕スタメンを勝ち取り、存在感を高めつつある。これまでの３年間は悔しさの連続だったという25歳DFの、胸の内に迫ったインタビューの後編をお届けする。
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順天堂大でサッカーに打ち込み、「プロでもやれる」という揺るぎない自信をつけた。そして憧れだった広島でプロデビューを飾った山粼だったが、プロの世界はそんなに甘くなかった。
佐々木翔、荒木隼人、塩谷司。今もなお主力としてチームを支える３バックの壁は大きく、メンバー入りできない日々が続いた。１年目のリーグ戦は11試合に出場したが、そのうちスタメンは４試合のみ。ほとんどが後半終了間際の数分だけだった。
「たくさん試合に出て活躍するイメージを持っていたので、自分が思い描いていた通りではなかったです。甘い世界ではないと改めて痛感しました。ただ、荒木隼人選手もそうだし、佐々木翔選手や塩谷司選手も、Jリーグでトップクラスの選手。互いに特長が違うので、いろいろ盗んで自分のものにしようと取り組んでいました。試合に出られなかったですけど、クオリティの高いトレーニングが積めていたので、成長できたと思っています」
来季こそは――。そう意気込んだ２年目は、さらなる試練が待っていた。３月にトレーニングで右膝を負傷。右膝前十字靭帯再建術、内外側半月板縫合術というふたつの大きな手術を受けた。パリ五輪を目ざす大岩ジャパンのメンバー候補にも名を連ねていたが、ひとつの目標にしていた本大会出場は夢へと消えた。
「トレーニングで接触した瞬間に、前十字だとすぐに分かりました。一度経験しているので。でも、分かりたくなかった。キャンプからコンディションが良くて、感覚も良くなってきたタイミングだったので、『よっしゃ、これから！』という気持ちでした。１年目の悔しさをぶつけるシーズンにしたかったですけど、パリ五輪の可能性も消えてしまって。かなり落ち込みました」
そんな時に心の支えになったのが、ファン・サポーターの存在だ。
「僕が試合に出ないと分かっていても、３番のユニホームを着て応援してくれる方がいますし、心配してくれる人も、『頑張って』と声をかけてくれる人もいて、嬉しかったです。強くなって絶対に帰ってくる。落ち込むのはやめて、頑張ろうって切り替えました」
とはいえ、二度目の大きな怪我。精神的なダメージは大きかったのも事実。だからこそホームゲームの試合後はファン・サポーターの前に顔を出すように心掛けた。
「本当にピッチに戻れるのか、不安はありました。（高校時代に）左足をやって、今回は右足。身体のバランスもそうだし、元通りにはならないなと思いました。正直、しんどいことも少なくなかったので、ファン・サポーターの皆さんの前に出て、元気をもらっていました。それに、佐々木翔選手も二度（右膝の前十字靭帯を）怪我しているので、そういった選手がまた活躍していることも支えになりました」
きついリハビリだったことは想像に難くないが、受傷から約１年が経った昨年２月、FUJI FILM SUPER CUPの広島側のベンチに、山粼の姿があった。「まさか自分がメンバーに入るとは思っていなかった」背番号３は、ピッチに立つことはなかったが、それから約２週間後のアジア・チャンピオンズリーグ２のラウンド16・ナムディン戦で公式戦復帰を果たした。ただ、本人の口から出てきたのは、またも悔しさだった。
「全く思い通りのプレーができなかったです。戻ってこられた嬉しさはありましたけど、久々の公式戦で不安もありましたし、いろんな感情がありました」
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順天堂大でサッカーに打ち込み、「プロでもやれる」という揺るぎない自信をつけた。そして憧れだった広島でプロデビューを飾った山粼だったが、プロの世界はそんなに甘くなかった。
「たくさん試合に出て活躍するイメージを持っていたので、自分が思い描いていた通りではなかったです。甘い世界ではないと改めて痛感しました。ただ、荒木隼人選手もそうだし、佐々木翔選手や塩谷司選手も、Jリーグでトップクラスの選手。互いに特長が違うので、いろいろ盗んで自分のものにしようと取り組んでいました。試合に出られなかったですけど、クオリティの高いトレーニングが積めていたので、成長できたと思っています」
来季こそは――。そう意気込んだ２年目は、さらなる試練が待っていた。３月にトレーニングで右膝を負傷。右膝前十字靭帯再建術、内外側半月板縫合術というふたつの大きな手術を受けた。パリ五輪を目ざす大岩ジャパンのメンバー候補にも名を連ねていたが、ひとつの目標にしていた本大会出場は夢へと消えた。
「トレーニングで接触した瞬間に、前十字だとすぐに分かりました。一度経験しているので。でも、分かりたくなかった。キャンプからコンディションが良くて、感覚も良くなってきたタイミングだったので、『よっしゃ、これから！』という気持ちでした。１年目の悔しさをぶつけるシーズンにしたかったですけど、パリ五輪の可能性も消えてしまって。かなり落ち込みました」
そんな時に心の支えになったのが、ファン・サポーターの存在だ。
「僕が試合に出ないと分かっていても、３番のユニホームを着て応援してくれる方がいますし、心配してくれる人も、『頑張って』と声をかけてくれる人もいて、嬉しかったです。強くなって絶対に帰ってくる。落ち込むのはやめて、頑張ろうって切り替えました」
とはいえ、二度目の大きな怪我。精神的なダメージは大きかったのも事実。だからこそホームゲームの試合後はファン・サポーターの前に顔を出すように心掛けた。
「本当にピッチに戻れるのか、不安はありました。（高校時代に）左足をやって、今回は右足。身体のバランスもそうだし、元通りにはならないなと思いました。正直、しんどいことも少なくなかったので、ファン・サポーターの皆さんの前に出て、元気をもらっていました。それに、佐々木翔選手も二度（右膝の前十字靭帯を）怪我しているので、そういった選手がまた活躍していることも支えになりました」
きついリハビリだったことは想像に難くないが、受傷から約１年が経った昨年２月、FUJI FILM SUPER CUPの広島側のベンチに、山粼の姿があった。「まさか自分がメンバーに入るとは思っていなかった」背番号３は、ピッチに立つことはなかったが、それから約２週間後のアジア・チャンピオンズリーグ２のラウンド16・ナムディン戦で公式戦復帰を果たした。ただ、本人の口から出てきたのは、またも悔しさだった。
「全く思い通りのプレーができなかったです。戻ってこられた嬉しさはありましたけど、久々の公式戦で不安もありましたし、いろんな感情がありました」