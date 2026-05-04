水晶玉子のプレミアムうさぎ占い 5月4日〜10日の運勢
大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。
⾃分のうさぎタイプを知る
誇り高くマイペースライオンうさぎの今週の運勢次の展開に向かえるとき。
5日は家族や旧友と過ごすと◎
気持ちを切り替えて、次に行けるタイミングです。思い出の場所へ出かけたり、尊敬できる人と話をしたりすると、心と頭の整理ができます。5日は家族やパートナー、旧友など、つき合いの長い人とのんびり過ごすと◎。何気ないひと言が、あなたを前へと押し出してくれます。
顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。
柔軟でフレンドリーロップイヤーの今週の運勢意外なことをやってみて。
軽やかさ＆思いきりのよさが大事
日常に小さな変化を取り入れて、日々の流れを変えましょう。特に人から誘われたり頼まれたりしたことは思い切って乗ってみて。普段はしない選択もプラスに働くはず。6日は“軽やかさ”がチャンスを増やしてくれます。急な予定変更はむしろチャンス。柔軟な対応が◎。ロップイヤーの基本性格
垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。
親切・明るい・わかりやすいアンゴラうさぎの今週の運勢思いの“共有”が開運テーマ。
深い話を楽しんで
だれかと思いや考えを伝え合うことで、見えていなかった新しい選択肢に気づけます。話し合いにもいい時期です。特に4日は意見交換が突破口に。7日は調子よく進んでいることほど周囲との調和や協調を心がけると、さらに運気は上向きます。アンゴラうさぎの基本性格
モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。
独自の着眼点が光るウーリーうさぎの今週の運勢日々の選択と小さな改善が、次の展開を引き寄せる
やることが増えるので取捨選択を大切に。優先順位を見極めて、大事なことから順に手をつけると◎。思い切って仕組みを変える、やり方を変えてみるのも手。慌ただしくなりますが、新しい流れは確実に来ています。迷わず前進を。5日はスケジュール管理をしっかりと。ウーリーうさぎの基本性格
小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。
包容力抜群な人気者フレミッシュジャイアントの今週の運勢身近な人間関係から、夏に向かうエネルギーをチャージ
心許せる人と過ごす穏やかな時間が、心と体をゆるめてくれます。ホッとできる気取らない場所でのんびりすると◎。ホームパーティもおすすめ。9日は、夏に向けてやりたいことをリストアップするとやる気モードがオンに。6日は、ストレスを手放す工夫を。特に不用品の処分や、デジタルデトックスは心のリセットに効果的。フレミッシュジャイアントの基本性格
うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。
器用で順応性も抜群野うさぎの今週の運勢自分の考えを優先していいとき。
夢をサポートしてくれる人も現れる
自分の感覚を大切にすると、いい判断ができるとき。いいアイディアがひらめきやすい10日は、ピンときたものに手を伸ばして。新しい発信や交流も広がりやすく、SNSを含めて、人とつながるアクションは吉。夢を言葉にすると、応援してくれる人が自然と集まりそう。7日は、あなたが前向きな展開を強く望めば、物事は改善していくはず。野うさぎの基本性格
野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。
行動力があり逆境に強いレッキスの今週の運勢誤解されやすい前半は控えめに。
後半は好きなものを深掘り
前半は、よかれと思ってしたことが裏目に出やすいかも。自分の好きなもの、やり方をみんなに押しつけていると取られがちなので、自分の話は控えめに。後半は、趣味やレジャー、推し活が気分を盛り上げてくれます。夢中になるほど幸福度もアップ！レッキスの基本性格
スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。
美意識&向上心が高いホトうさぎの今週の運勢“ゆるむ時間”が幸運の源。
好きなことにのんびり浸って
新しい推し、趣味など、心がウキウキする存在に出会える予感。ときめきを感じたら、思いきり深掘りするほど毎日が鮮やかに。好きなことにじっくりゆっくり浸るほど、幸福感が満ちてパワーも回復します。9日は、自分だけのリラックスタイムが運気の栄養に。ホトうさぎの基本性格
ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。
人懐っこく自由気ままヒマラヤンの今週の運勢人とつながり、楽しい時間を。
いっしょにいる人を笑顔に！
人との関わりが、自分を育ててくれます。レジャーなどで楽しい時間をいっしょに過ごし、特にだれかのためになること、相手が喜ぶことを心がけると未来の開運につながります。10日は、ひと息ついて身の回りを整える日に。一歩引いて過ごすほど、5月後半に向けた運の流れが軽くなります。ヒマラヤンの基本性格
白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。
コツコツタイプの努力家ネザーランドドワーフの今週の運勢進みたい方向に一歩踏み出せる。
迷いも成長のサイン
やりたいことが見えてきて、その方向へと舵を切りたくなりそう。とくに4日は、実現したい目標に関わる行動を起こすと一気に前進できそう。迷いが出ても、それは今後の大事な課題が見えてきた証しです。自分の答えを探して、自分の意思で動き出しましょう。ネザーランドドワーフの基本性格
小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。
水晶玉子
占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。
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