今夜放送『泉京香は黙らない』岸辺露伴のひと言で始まる怪異 脚本協力に荒木飛呂彦
漫画『ジョジョの奇妙な冒険』スピンオフ『岸辺露伴は動かない』を実写化したドラマシリーズ最新作『泉京香は黙らない』が今夜放送。原作者・荒木飛呂彦の脚本協力を得て、シリーズ初となる泉京香が主人公のオリジナルストーリーを描く。
【写真】見つめ合う京香と露伴 『岸辺露伴は動かない』場面写真
本作は、荒木飛呂彦による漫画『ジョジョの奇妙な冒険』に登場する漫画家・岸辺露伴にフォーカスしたスピンオフ作品『岸辺露伴は動かない』を実写化したドラマシリーズ最新作。
露伴の担当編集にして良き相棒でもある泉京香が主人公となるシリーズ初のオリジナルストーリーで、京香は露伴のひと言からとんでもない怪異に巻き込まれてしまう。場面写真では、見つめ合う露伴と京香、また建物の廊下らしき場所を駆ける京香の姿を見ることができる。
脚本は、原作者・荒木飛呂彦の協力を得て、監督集団「5月」の関友太郎、平瀬謙太朗が書き下ろした。京香役の飯豊まりえ、露伴役の高橋一生、そのほか堀田真由、寛一郎、橋本淳らが出演する。
ドラマシリーズ『岸辺露伴は動かない』最新作『泉京香は黙らない』は、NHK総合にて5月4日21時30分放送。NHK ONEで同時・見逃し配信予定。
【写真】見つめ合う京香と露伴 『岸辺露伴は動かない』場面写真
本作は、荒木飛呂彦による漫画『ジョジョの奇妙な冒険』に登場する漫画家・岸辺露伴にフォーカスしたスピンオフ作品『岸辺露伴は動かない』を実写化したドラマシリーズ最新作。
脚本は、原作者・荒木飛呂彦の協力を得て、監督集団「5月」の関友太郎、平瀬謙太朗が書き下ろした。京香役の飯豊まりえ、露伴役の高橋一生、そのほか堀田真由、寛一郎、橋本淳らが出演する。
ドラマシリーズ『岸辺露伴は動かない』最新作『泉京香は黙らない』は、NHK総合にて5月4日21時30分放送。NHK ONEで同時・見逃し配信予定。