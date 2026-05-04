GWもあさってで終わり。NEXCO各社では、今年の道路の混雑のピークは...

【GW 高速道路 渋滞予測2026】混雑するのはどこ？ 東北道～関越道～中央道～東名～名神～中国道～山陽道～九州道【NEXCO東日本・中日本・西日本 4月25日～5月6日】

□上り：5月4日・5月5日

と見ています。

お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼びかけています。

▼ 5月5日はどこが混む？

▼ 5月6日はどこが混む？

「渋滞予想」5月5日（火）はどこが混む？【東日本】

【画像】は地図で一目でわかる、5月5日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北自動車道

〈上り〉

・久喜IC→岩槻IC 岩槻IC付近 15キロ

・栃木IC→加須IC 加須IC付近 35キロ

・西那須野塩原IC→宇都宮IC 上河内SA付近 20キロ

・白河IC→西那須野塩原IC 西那須野塩原IC付近 15キロ

・十勝清水IC→夕張IC 穂別TN付近 15キロ



□常磐自動車道

〈下り〉

・千代田石岡IC→友部JCT 友部JCT付近 10キロ

〈上り〉

・谷田部IC→流山IC 柏IC付近 20キロ

・友部JCT→土浦北IC 千代田石岡IC付近 20キロ



□関越自動車道

〈下り〉

・所沢IC→東松山IC 高坂SA付近 15キロ

〈上り〉

・藤岡JCT→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 40キロ

・赤城IC→前橋IC 駒寄PA付近 10キロ



□上信越自動車道

〈上り〉

・松井田妙義IC→富岡IC 富岡IC付近 10キロ



□長野自動車道

〈上り〉

・松本IC→岡谷IC みどり湖PA付近 15キロ



□北関東自動車道

〈西行き〉

・茨城町東IC→友部JCT 友部JCT付近 10キロ



□首都圏中央連絡自動車道

〈外回り〉

・相模原愛川IC→八王子JCT 八王子JCT付近 10キロ

〈内回り〉

・稲敷IC→つくば牛久IC 牛久阿見IC付近 10キロ

・日の出IC→八王子JCT 八王子JCT付近 10キロ

・相模原愛川IC→海老名JCT 海老名JCT付近 10キロ



□東関東自動車道

〈上り〉

・宮野木JCT→湾岸市川IC 湾岸市川IC付近 15キロ

・酒々井IC→四街道IC 四街道IC付近 10キロ



□京葉道路

〈下り〉

・幕張IC→貝塚IC 貝塚IC付近 10キロ

〈上り〉

・穴川IC→花輪IC 花輪IC付近 10キロ

・市原IC→穴川IC 穴川IC付近 10キロ



□横浜横須賀道路

〈上り〉

・衣笠IC→朝比奈IC 朝比奈IC付近 10キロ



□中央自動車道

〈下り〉

・高井戸IC→八王子IC 日野BS付近 15キロ

・八王子IC→相模湖IC 相模湖IC付近 10キロ

〈上り〉

・八王子IC→稲城IC 国立府中IC付近 10キロ

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 25キロ

・須玉IC→双葉JCT 双葉JCT付近 10キロ



□東京湾アクアライン

〈下り〉

・アクアTN付近 15キロ

〈上り〉

・木更津JCT→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 15キロ



□東富士五湖道路

〈下り〉

・富士吉田IC→須走IC 須走IC付近 10キロ



□東名高速道路

〈下り〉

・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 20キロ

〈上り〉

・綾瀬SIC→横浜青葉IC 横浜青葉IC付近 10キロ

・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 20キロ

・駒門PASIC→大井松田IC 都夫良野TN付近 20キロ

「渋滞予想」5月5日（火）はどこが混む？【中部】

【画像】は地図で一目でわかる、5月5日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本・西日本ホームページ）

□中央自動車道

〈下り〉

・中津川IC→土岐IC 土岐IC付近 25キロ



□東名高速道路

〈下り〉

・音羽蒲郡IC→豊田JCT 岡崎IC付近 15キロ



□新東名高速道路

〈下り〉

・新城IC→豊田東JCT 岡崎東IC付近 10キロ



□北陸自動車道

〈下り〉

・安宅SIC→美川IC 能美根上SIC付近 10キロ

〈上り〉

・白山IC ⇒ 能美根上SIC 美川IC付近 10キロ



□東海北陸自動車道

〈上り〉

・郡上八幡IC→美濃IC 鶴形山TN付近 10キロ



□東名阪自動車道

〈上り〉

・四日市JCT→長島IC 長島IC付近 10キロ

・芸濃IC→四日市IC 鈴鹿IC付近 20キロ



□伊勢自動車道

〈上り〉

・玉城IC→松阪IC 松阪TN付近 10キロ



□伊勢湾岸自動車道

〈上り〉

・みえ朝日IC→湾岸弥富IC 湾岸弥富IC付近 10キロ



□名神高速道路

〈上り〉

・養老SAｽﾏｰﾄIC→一宮JCT 尾西BS付近 15キロ

「渋滞予想」5月5日（火）はどこが混む？【関西・中国・九州】

【画像】は地図で一目でわかる、5月5日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路

〈下り〉

・八日市IC→栗東湖南IC 菩提寺PA付近 15キロ

・草津JCT→京都南IC 旧山科BS付近 15キロ

・瀬田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ

〈上り〉

・大山崎JCT→大津IC 大津IC付近 15キロ



□新東名高速道路

〈上り〉

・神戸JCT→川西IC 川西IC付近 15キロ



□京滋バイパス

〈上り〉

・久御山淀IC→笠取IC 宇治TN付近 10キロ

・久御山南IC→笠取IC 宇治TN付近 10キロ



□阪和自動車道

〈上り〉

・和歌山北IC→泉佐野JCT 高倉山TN付近 15キロ



□阪神高速道路

〈下り〉

・武庫川出入口→湊川JCT 柳原西合流付近 20キロ

〈上り〉

・須磨IC→西宮IC 芦屋合流付近 25キロ



□第二神明道路

〈上り〉

・明石西IC→伊川谷JCT 伊川谷JCT付近 10キロ



□中国自動車道

〈上り〉

・神戸三田IC→宝塚IC 宝塚西TN付近 15キロ

・三木JCT→宝塚IC 宝塚西TN付近 20キロ



□神戸淡路鳴門道

〈上り〉

・津名一宮IC→名谷JCT 舞子TN付近 35キロ



□山陽自動車道

〈下り〉

・三原久井IC→河内IC 河内IC付近 10キロ

〈上り〉

・備前IC→播磨JCT 高山TN付近 10キロ

・玉島IC→岡山JCT 二子TN付近 10キロ

・広島東IC→西条IC 八本松TN付近 10キロ



□広島岩国道路

〈上り〉

・岩国IC→大野IC 玖波第二TN付近 10キロ



□瀬戸内しまなみ海道

〈上り〉

・瀬戸田PA→尾道大橋IC 向東BS付近 20キロ



□九州自動車道

〈下り〉

・須恵SIC→鳥栖JCT 鳥栖JCT付近 15キロ

〈上り〉

・福岡IC→若宮IC 古賀SA付近 10キロ

・久留米IC→筑紫野IC 基山PA先付近 10キロ

・甘木IC→筑紫野IC 基山PA先付近 10キロ

・南関IC→久留米IC 広川IC付近 15キロ