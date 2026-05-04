【ブンデスリーガ】バイエルン 2−2 ハイデンハイム（日本時間5月2日／アリアンツ・アレーナ）

【映像】伊藤洋輝、驚異の“フルスプリント”→全力プレスバックの瞬間

バイエルンに所属する日本代表DF伊藤洋輝が、フルスプリントでチームのピンチを救った。カウンターを防いだプレーをファンたちが称賛している。

すでにブンデスリーガ連覇を達成しているバイエルンは、日本時間5月2日に行われた第32節で最下位のハイデンハイムと対戦。ミッドウィークに行われるUEFAチャンピオンズリーグ準決勝セカンドレグのパリ・サンジェルマン戦を見据えてターンオーバーしてこの一戦に臨んだ。

伊藤は4ー3ー3の左サイドバックとして先発出場。序盤から高いポジションを取り、攻撃参加を見せた。すると30分にはカウンターの局面を防ぐ好守備を見せる。

相手陣内でMFアレクサンダル・パヴロヴィッチの横パスが引っかかってカウンターを浴びる。この時、伊藤も相手陣内に上がっていたが、ボールがハーフウェイラインを越えた瞬間、フルスプリントを開始した。

ハイデンハイムのMFアリヨン・イブラヒモヴィッチが左サイドから一気にボックス内まで運び、中央のFWブドゥ・ジヴジヴァーゼにパスを送る。ジヴジヴァーゼのトラップがやや乱れたところで伊藤がプレスバックで戻り、左足でボールをかき出したのだ。

このプレーにABEMAのコメント欄やSNSでファンたちが反応。「どこからきた？」「流石すぎる」「伊藤よく戻った」「伊藤さんさすがのカバーリング」など称賛の声が並んでいる。

この日の伊藤は、サイドバックでスタメン出場しながら、試合終盤はセンターバックとしてもプレー。一方でチームは3失点を喫するも、90+10分に途中出場のMFミカエル・オリーセが同点ゴールを決めた。（ABEMA／ブンデスリーガ）