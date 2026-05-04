『ＧＩＦＴ』“昊”玉森裕太、衝撃事実に絶句 視聴者もびっくり「まさかの！」「え!?って声出た」（ネタバレあり）
堤真一が主演を務める日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系／毎週日曜21時）の第4話が3日に放送され、ラストで衝撃的な事実が判明すると、ネット上には「えーまさかの！」「え!?って声出た」「超面白くなってきた」などの反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】昊（玉森裕太）の母・広江を演じる山口智子 日曜劇場『ＧＩＦＴ』第4話より
圭二郎（本田響矢）と激突し転倒した“BT”こと坂東（越山敬達）に、過剰とも言える反応を見せた母・陽子（西尾まり）。日野（吉瀬美智子）はその理由である3年前の出来事を、圭二郎や人香（有村架純）に話して聞かせる。
坂東の実力を見抜いている伍鉄（堤）は、坂東を惑星、陽子をその周りを回る巨大衛星に例え、坂東が輝ける方法を思案。その答えを見つけ、陽子に会いに行く。
その後、圭二郎のラグ車にクラック（ひび割れ）が見つかる。車いす職人の高水（田口浩正）に修理を依頼しに行くが、気難しい高水を圭二郎が激怒させてしまい、おまけにラグ車の損傷は激しく修理も利かない状態だとわかる。そんな中、人香の父・英夫（山中聡）に異変が起きる…。
第4話の終盤、ひょんなことから昊（玉森裕太）の母・広江（山口智子）はスマホで車いすラグビーチーム「ブレイズブルズ」の記事を見る。その中にチームのサブコーチとなった伍鉄の姿を見つけた広江は「おっさん…」とつぶやき思わず天を仰ぐ。
その後、広江は昊を呼び出すと改まった様子で「なんで昊が、夢中になっているか、わかりました」と語りかける。続けて広江が「昊が惚れてる変なおっさん、伍鉄文人。実は君の…父親」と告白すると、昊は驚きのあまり絶句。そして我に返った昊が「父親!?」と声を上げたところで第4話が幕を下ろすと、ネット上には「えーまさかの！」「今日イチ大っきい、え!?って声出た」「想定外すぎた笑」「最後に凄いのきた」「やばい。超面白くなってきた」などの声が集まっていた。
【写真】昊（玉森裕太）の母・広江を演じる山口智子 日曜劇場『ＧＩＦＴ』第4話より
圭二郎（本田響矢）と激突し転倒した“BT”こと坂東（越山敬達）に、過剰とも言える反応を見せた母・陽子（西尾まり）。日野（吉瀬美智子）はその理由である3年前の出来事を、圭二郎や人香（有村架純）に話して聞かせる。
その後、圭二郎のラグ車にクラック（ひび割れ）が見つかる。車いす職人の高水（田口浩正）に修理を依頼しに行くが、気難しい高水を圭二郎が激怒させてしまい、おまけにラグ車の損傷は激しく修理も利かない状態だとわかる。そんな中、人香の父・英夫（山中聡）に異変が起きる…。
第4話の終盤、ひょんなことから昊（玉森裕太）の母・広江（山口智子）はスマホで車いすラグビーチーム「ブレイズブルズ」の記事を見る。その中にチームのサブコーチとなった伍鉄の姿を見つけた広江は「おっさん…」とつぶやき思わず天を仰ぐ。
その後、広江は昊を呼び出すと改まった様子で「なんで昊が、夢中になっているか、わかりました」と語りかける。続けて広江が「昊が惚れてる変なおっさん、伍鉄文人。実は君の…父親」と告白すると、昊は驚きのあまり絶句。そして我に返った昊が「父親!?」と声を上げたところで第4話が幕を下ろすと、ネット上には「えーまさかの！」「今日イチ大っきい、え!?って声出た」「想定外すぎた笑」「最後に凄いのきた」「やばい。超面白くなってきた」などの声が集まっていた。