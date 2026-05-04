◆第１７３回天皇賞・春（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル、良）

第１７３回天皇賞・春は３日、京都競馬場の芝３２００メートルを１５頭で争い、１番人気のクロワデュノール（北村友）が最後の直線で抜け出し、Ｇ１・４勝目。同じキタサンブラック産駒で１２番人気のヴェルテンベルクの猛追を退け、推定２センチの鼻差で勝ち切った。大阪杯に続き、レース史上６組目（７回）の父子制覇を果たした。

すべての力を振り絞った。最後の直線。クロワデュノールは好位追走から馬場の真ん中へ持ち出された。北村友の左ステッキに応え、ラスト１ハロン手前で先頭に立ったが、ゴール板は遠かった。後ろから差を詰めるアドマイヤテラ、アクアヴァーナルを懸命に振り払った後、さらに外からヴェルテンベルクの猛追。「クロワ自身が少し脚が上がってしまいました」。祈りを込めた左ステッキを何発も振り下ろす。ゴールの瞬間。内外に離れた２頭の馬体は重なった。

１０分近い写真判定の結果は推定２センチ差。掲示板の１着に馬番「７」が灯った瞬間、小雨の降り注ぐ場内に大歓声が湧き起こった。「ゴールした時は本当に分からなかった。勝っているのか、負けているのか分からない状態で上がってきました。勝って、ホッとしています。本当によかった」と北村友。安どの表情だった。

未知との戦いだった。京都も初めてなら、長距離戦の経験もない。主戦は「共同会見では不安がないと言いましたが、内心はありました。３２００メートルがベストだとは思っていなかったです」と吐露。順調に調整できたが、前走の大阪杯からは中３週で、国内では初めて在厩での続戦。求められるものが高いぶん、プレッシャーはかかる。実際、１周目の坂の下りでは力んでいた。しかし、パートナーへの厚い信頼は揺るがない。「馬の力を信じて追い出しましたし、直線も何とかしのいでくれると信じていました」。２〜７着馬はすべて差し馬。すべてに打ち勝つ正攻法で、王者は着差以上の強さを誇示した。

父キタサンブラックとの父子制覇となる、大阪杯からのＧ１連勝。「両方とも取れて、みなさんの期待に応えられてよかった」と斉藤崇調教師はホッとした様子。今後は褒賞金３億円の春Ｇ１・３連勝がかかる宝塚記念（６月１４日、阪神）もあるが、サンデーレーシングの吉田俊介代表は「先のことは分からない」としたうえで、「凱旋門賞とかを考えて、ここを使ってみて、まずは勝って良かったです」と昨年１４着だった仏Ｇ１も選択肢に挙げた。これからどこへ向かうのか。いずれにせよ、今の日本競馬の中心にはクロワデュノールがいる。（山本 武志）

◆クロワデュノール 父キタサンブラック、母ライジングクロス（父ケープクロス）。栗東・斉藤崇史厩舎所属の牡４歳。北海道安平町・ノーザンファームの生産。通算成績は１０戦７勝（うち海外２戦１勝）。総獲得賞金は１２億１９８４万６００円（うち海外５９７万６００円）。主な勝ち鞍は２４年東京スポーツ杯２歳Ｓ・Ｇ２、ホープフルＳ・Ｇ１、２５年日本ダービー・Ｇ１、プランスドランジュ賞・仏Ｇ３、２６年大阪杯・Ｇ１。馬主は（有）サンデーレーシング。