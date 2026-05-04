井上の出方を探りながら、最適解を見出そうとリング上で頭脳戦を展開した中谷(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext

井上尚弥（大橋）が3-0の判定勝ちを収めた5月2日の東京ドームで実現した世紀の一戦。死力を尽くして12ラウンドを戦いながらキャリア初黒星を喫した中谷潤人（M.T）だが、百戦錬磨のルディ・ヘルナンデストレーナーとともに練り上げた策は徹底した。

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勝者となった井上が「すごく楽しい試合」と振り返った攻防は、まさに至高。リング上で拳を交わしたスーパースターが思わずにやけてしまうほどの緊迫感があった。最終的に3-0という大差はついたが、中谷陣営が「各所、各所につけいる隙はあった」（村野健会長談）としたように、数字ほどの差はなかったようにも思えた。

結果論ではあるが、勝敗を分けたのは、序盤に生じた“差”だろう。1ラウンドから4ラウンドまでジャッジは全員が井上にポイントを付与。立ち上がりから必殺のカウンターを打ち込む隙を不気味に伺った中谷は、パンチの無駄打ちはせず。リーチ差を活かした中間距離を保ちながら慎重に戦っていた。

試合後に「（パンチを）学ばせたくなかった」と証言した挑戦者からすれば、ボクシングIQに長ける王者を警戒した上での決断。決して「消極的」な戦術ではなかった。しかし、井上に対してロープを背にするような展開が続き、さらに至近距離での攻防も目立ち始めた中盤にコンビネーションブローを軸に形勢逆転を思わせる場面もあったことから、SNS上ではボクシングマニアたちから疑問の声が上がった。