マンチェスター・Uvsリバプール 試合記録
【プレミアリーグ第35節】(オールド トラフォード)
マンチェスター・U 3-2(前半2-0)リバプール
<得点者>
[マ]マテウス・クーニャ(6分)、ベンヤミン・シェシュコ(14分)、コビー・メイヌー(77分)
[リ]ドミニク・ショボスライ(47分)、コーディ・ガクポ(56分)
<警告>
[マ]ルーク・ショー(49分)、ブルーノ・フェルナンデス(81分)
[リ]カーティス・ジョーンズ(75分)、コーディ・ガクポ(85分)
観衆:74,027人
└マンU、欧州CL復帰が決定!! 宿敵リバプールに10季ぶりダブル達成、2-0から一時同点も21歳メイヌー決勝弾
マンチェスター・U 3-2(前半2-0)リバプール
<得点者>
[マ]マテウス・クーニャ(6分)、ベンヤミン・シェシュコ(14分)、コビー・メイヌー(77分)
[リ]ドミニク・ショボスライ(47分)、コーディ・ガクポ(56分)
<警告>
[マ]ルーク・ショー(49分)、ブルーノ・フェルナンデス(81分)
[リ]カーティス・ジョーンズ(75分)、コーディ・ガクポ(85分)
観衆:74,027人
└マンU、欧州CL復帰が決定!! 宿敵リバプールに10季ぶりダブル達成、2-0から一時同点も21歳メイヌー決勝弾