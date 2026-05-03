マンチェスター・Uvsリバプール スタメン発表
[5.3 プレミアリーグ第35節](オールド トラフォード)
※23:30開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 31 センネ・ラメンス
DF 2 ディオゴ・ダロト
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 23 ルーク・ショー
DF 26 アイデン・ヘブン
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マテウス・クーニャ
MF 18 カゼミーロ
MF 19 ブライアン・ムベウモ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 30 ベンヤミン・シェシュコ
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 12 タイレル・マラシア
DF 13 パトリック・ドルグ
DF 15 レニー・ヨロ
MF 7 メイソン・マウント
MF 25 マヌエル・ウガルテ
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 16 アマド・ディアロ
監督
マイケル キャリック
[リバプール]
先発
GK 28 フレディ・ウッドマン
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 17 カーティス・ジョーンズ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 30 ジェレミー・フリンポン
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 7 フロリアン・ビルツ
FW 8 ドミニク・ショボスライ
控え
GK 41 アールミン・ペーチ
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
DF 75 T. Ndiaye
MF 42 トレイ・ナイオニ
MF 68 K. Morrison
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 73 リオ・ングモハ
FW 79 W. Wright
監督
アルネ・スロット
※23:30開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 31 センネ・ラメンス
DF 2 ディオゴ・ダロト
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 23 ルーク・ショー
DF 26 アイデン・ヘブン
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マテウス・クーニャ
MF 18 カゼミーロ
MF 19 ブライアン・ムベウモ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 30 ベンヤミン・シェシュコ
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 12 タイレル・マラシア
DF 13 パトリック・ドルグ
DF 15 レニー・ヨロ
MF 7 メイソン・マウント
MF 25 マヌエル・ウガルテ
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 16 アマド・ディアロ
監督
マイケル キャリック
[リバプール]
先発
GK 28 フレディ・ウッドマン
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 17 カーティス・ジョーンズ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 30 ジェレミー・フリンポン
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 7 フロリアン・ビルツ
FW 8 ドミニク・ショボスライ
控え
GK 41 アールミン・ペーチ
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
DF 75 T. Ndiaye
MF 42 トレイ・ナイオニ
MF 68 K. Morrison
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 73 リオ・ングモハ
FW 79 W. Wright
監督
アルネ・スロット
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります