[5.3 プレミアリーグ第35節](オールド トラフォード)

※23:30開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 31 センネ・ラメンス

DF 2 ディオゴ・ダロト

DF 5 ハリー・マグワイア

DF 23 ルーク・ショー

DF 26 アイデン・ヘブン

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 10 マテウス・クーニャ

MF 18 カゼミーロ

MF 19 ブライアン・ムベウモ

MF 37 コビー・メイヌー

FW 30 ベンヤミン・シェシュコ

控え

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

DF 3 ヌセア・マズラウィ

DF 12 タイレル・マラシア

DF 13 パトリック・ドルグ

DF 15 レニー・ヨロ

MF 7 メイソン・マウント

MF 25 マヌエル・ウガルテ

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

FW 16 アマド・ディアロ

監督

マイケル キャリック

[リバプール]

先発

GK 28 フレディ・ウッドマン

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 17 カーティス・ジョーンズ

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 18 コーディ・ガクポ

MF 30 ジェレミー・フリンポン

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 7 フロリアン・ビルツ

FW 8 ドミニク・ショボスライ

控え

GK 41 アールミン・ペーチ

DF 2 ジョー・ゴメス

DF 6 ミロシュ・ケルケズ

DF 75 T. Ndiaye

MF 42 トレイ・ナイオニ

MF 68 K. Morrison

FW 14 フェデリコ・キエーザ

FW 73 リオ・ングモハ

FW 79 W. Wright

監督

アルネ・スロット

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります