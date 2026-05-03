あの、圧巻スタイルが際立つモノトーンコーデでレッドカーペットに登壇！ 窪塚洋介らとのショットも
歌手やタレントとして活動するあのさんは5月2日、自身のInstagramを更新。横浜国際映画祭での衣装姿を披露しました。
【写真】あの、圧巻スタイルのモノトーンコーデ
この投稿には、記事執筆時点の3日現在で7万8000件を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】あの、圧巻スタイルのモノトーンコーデ
レッドカーペット上で圧巻スタイルを披露！あのさんは「本日第4回 横浜国際映画祭『外道の歌 SEASON2』チームとして、窪塚洋介さんと池内博之さんと共に 舞台挨拶&レッドカーペットに登壇させていただきました」とつづり、8枚の写真を投稿。白いノースリーブトップスに黒い超ミニ丈ボトムス、黒いニーハイブーツを合わせた圧巻のスタイルが際立つ衣装姿を披露しています。
「#僕服」4月28日の投稿では、「前髪分けてるだけで顔が違うって言われるしメイクや身に纏う服の雰囲気変えたら毎日のように別人になれてるっぽくて楽しいです」とつづり、「#僕服」とハッシュタグを添えて、オーバーサイズのハーフパンツにブーツを合わせた黒で統一したボーイッシュなコーディネートを披露しているあのさん。個性的な私服姿の投稿も注目を集めています。
(文:福島 ゆき)