「京都新聞杯・Ｇ２」（９日、京都）

世代屈指のハイレベル戦となった共同通信杯で２着に追い込んだベレシート。３着のロブチェンが次戦で皐月賞を制覇、勝ち馬リアライズシリウスが同２着。この馬もＧ１級の能力を秘めているのは間違いない。母はＧ１・４勝の名牝クロノジェネシス。クラシック路線に乗らないといけない好素材だ。重賞初Ｖを飾り、大舞台への道を自らで切り開く。

きさらぎ賞２着から重賞初Ｖを狙うエムズビギン。１週前追い切りは栗東ＣＷの３頭併せ。古馬相手に最先着と文句なしの動きを披露した。２４年の１歳セレクトセールで５億９０００万円（税抜き）の高値をつけた素質馬が、東上最終便に乗り込む。

アザレア賞２着のアーレムアレスは器用さがなく勝ちみに遅いが、昨年のホープフルＳ４着が示すように、秘めるポテンシャルは世代上位のものがある。レース後も順調で、引き続き出来は良好だ。ダービー出走へ向けて善戦マンを返上する。

デビュー２連勝中のコンジェスタス。２戦ともに好位から抜け出す正攻法の競馬。レースセンスの高さがセールスポイントだ。栗東坂路の１週前追い切りの動きも上々。陣営期待のコントレイル産駒が重賞の舞台でどんなパフォーマンスを見せるか注目したい。

ホープフルＳ５着以来の復帰戦に臨むバドリナート。１週前追い切りは栗東ＣＷの併せ馬で遅れはしたが、しぶとく食らいついて仕上がりは悪くない。始動戦Ｖで競馬の祭典へと駒を進める。