俳優・堤真一(61）が主演を務めるTBS日曜劇場「ＧＩＦＴ」(日曜後9・00）の第4話が、3日に放送された。ラストに衝撃の事実が複数明かされ、視聴者から驚きの声が上がった。

＜以下、ネタバレあり＞

同作は、Netflix「サンクチュアリ―聖域―」、TBS「クジャクのダンス、誰が見た？」などを手がけた金沢知樹氏が脚本を担当するオリジナル作品。天才すぎて孤独な主人公が、ひょんなことから車いすラグビーと出会い、弱小クラブチーム「ブレイブルズ」をコーチとして成長させていくというストーリー。

第4話の終盤では、人香（有村架純）の父・英夫（山中聡）が、かつて交通事故を起こしたことが示唆される。父が起こした事故について検索する人香は、ネット掲示板にその事故の被害者が、ブルズに加わった圭二郎（本田響矢）であるという書き込みを見つけ、言葉を失う。

さらに、坂本親子をめぐる衝撃の事実も明らかに。母・広江（山口智子）が何気なく目にしたブルズの記事。広江は写真に写る人物を見て驚きを隠せない様子をみせる。

広江は息子・昊（玉森裕太）を呼び出し、「昊が惚れてる変なおっさん。伍鉄文人。実は君の父親」と告白。なんと、伍鉄（堤真一）は昊の父だというのだ。

終盤の衝撃展開の連続に、視聴者からは「あっちもこっちも、こんなつながり方をするとは」「やっぱひとちんぱぱと圭二郎の事故関係あるんだ 苦しい」「えーーーーっ！！！！！パッパ！親子なの」「これを知ったうえで、昊はどう呑み込んでどう伍鉄に接していくんだろう」などの声が上がっていた。