金属バット友保、真剣にお願い「夜中に宮根誠司の前で漫才はしたくないです」 『THE SECOND』ファイナリスト会見
結成16年以上の漫才師による賞レース『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』（フジテレビ系 5月16日 後6：30）のグランプリファイナル組み合わせ抽選会＆ファイナリスト記者会見が4月27日に都内で行われた。
【写真】上方漫才大賞では…M-1王者を倒した！金属バット
4回目の開催となる2026大会では、史上最多となる152組の漫才師がエントリー。2月の「選考会」を皮切りに、3月に「ノックアウトステージ32→16」、そして4月に「ノックアウトステージ16→8」を開催しており、これらの激戦を経て、現在勝ち残っているのは、金属バット、タモンズ、ザ・パンチ、黒帯、シャンプーハット、ヤング、リニア、トットの8組なっている。運命の最終決戦「グランプリファイナル」で4代目王者をめぐって激突する。
今大会は、過去3大会と同じく司会を東野幸治と宮司愛海アナウンサー、リポーターを小室瑛莉子アナウンサーが務めるほか。2024年から登場したハイパーゼネラルマネージャーの有田哲平（くりぃむしちゅー）、スペシャルサポーターの博多華丸・大吉も引き続き参加し、ベテラン漫才師の戦いを見守る。
抽選会のMCはガクテンソク（よじょう、奥田修二）、松井ケムリ（令和ロマン）、宮司愛海アナウンサーが担当した。
4年連続4年目の出場となる金属バットの友保隼平は、ザ・ぼんちTシャツを来て登場。例年、時間が押しまくるため小林圭輔は「スムーズに行きましょう」と呼びかけた。ただ、例年通り、金属バットのくじはよじょうが引くことに。引いたのは最悪と言っても過言ではないトップバッターで会場にはどよめきが。友保はは「なにが『よじょう』や！いちじょうに変えたらエエわ」とボヤく。小林は「負けてからヒマなんですよ」と過去の経験を交えて話し「負けてもよじょうさんのせいなんで」と他責していた。
ヤング（嶋仲拓巳、寺田晃弘）は、嶋仲がボケている最中に寺田が引くことに。引いたのは2番で金属バットとの対戦となった。寺田は「最初にできた友だちと」と金属バットとの仲を明かし、嶋仲は「フジテレビでやる意味がない」と笑っていた。
会見では“セカンドチャンス”を掴んでやりたいことをトーク。小林は「1個、苦言を呈したい。昨今の日本の物価高を鑑みると（賞金の）1000万円という額はおかしい。1150万円が妥当だと思います」とアピールした。また、出たい番組を問われ、友保は「何にも番組に出たくない。絶対に嫌です。夜中に宮根誠司の前で漫才はしたくないです。あれだけは勘弁してください」と懇願し、ケムリは「罰ゲームじゃない。あったら出てもらいます」と宣告していた。
■『THE SECOND』組み合わせ（準々決勝の順番は先攻→後攻、準決勝は点数の高いほうが先攻か後攻かを選べる）
＜準々決勝＞
第1試合：金属バットVSヤング
第2試合：タモンズVS黒帯
第3試合：シャンプーハットVSリニア
第4試合：ザ・パンチVSトット
＜準決勝＞
第1試合：準々決勝第1試合と第2試合の勝者
第2試合：準々決勝第3試合と第4試合の勝者
＜決勝＞
準決勝の勝者
【写真】上方漫才大賞では…M-1王者を倒した！金属バット
4回目の開催となる2026大会では、史上最多となる152組の漫才師がエントリー。2月の「選考会」を皮切りに、3月に「ノックアウトステージ32→16」、そして4月に「ノックアウトステージ16→8」を開催しており、これらの激戦を経て、現在勝ち残っているのは、金属バット、タモンズ、ザ・パンチ、黒帯、シャンプーハット、ヤング、リニア、トットの8組なっている。運命の最終決戦「グランプリファイナル」で4代目王者をめぐって激突する。
抽選会のMCはガクテンソク（よじょう、奥田修二）、松井ケムリ（令和ロマン）、宮司愛海アナウンサーが担当した。
4年連続4年目の出場となる金属バットの友保隼平は、ザ・ぼんちTシャツを来て登場。例年、時間が押しまくるため小林圭輔は「スムーズに行きましょう」と呼びかけた。ただ、例年通り、金属バットのくじはよじょうが引くことに。引いたのは最悪と言っても過言ではないトップバッターで会場にはどよめきが。友保はは「なにが『よじょう』や！いちじょうに変えたらエエわ」とボヤく。小林は「負けてからヒマなんですよ」と過去の経験を交えて話し「負けてもよじょうさんのせいなんで」と他責していた。
ヤング（嶋仲拓巳、寺田晃弘）は、嶋仲がボケている最中に寺田が引くことに。引いたのは2番で金属バットとの対戦となった。寺田は「最初にできた友だちと」と金属バットとの仲を明かし、嶋仲は「フジテレビでやる意味がない」と笑っていた。
会見では“セカンドチャンス”を掴んでやりたいことをトーク。小林は「1個、苦言を呈したい。昨今の日本の物価高を鑑みると（賞金の）1000万円という額はおかしい。1150万円が妥当だと思います」とアピールした。また、出たい番組を問われ、友保は「何にも番組に出たくない。絶対に嫌です。夜中に宮根誠司の前で漫才はしたくないです。あれだけは勘弁してください」と懇願し、ケムリは「罰ゲームじゃない。あったら出てもらいます」と宣告していた。
■『THE SECOND』組み合わせ（準々決勝の順番は先攻→後攻、準決勝は点数の高いほうが先攻か後攻かを選べる）
＜準々決勝＞
第1試合：金属バットVSヤング
第2試合：タモンズVS黒帯
第3試合：シャンプーハットVSリニア
第4試合：ザ・パンチVSトット
＜準決勝＞
第1試合：準々決勝第1試合と第2試合の勝者
第2試合：準々決勝第3試合と第4試合の勝者
＜決勝＞
準決勝の勝者