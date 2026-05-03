女優の見上愛が３日に自身のインスタグラムを更新。「馬柄」の着物姿を披露し話題を集めている。

見上は「本日は、京都競馬場にて、天皇賞（春）のプレゼンターを務めさせていただきました。判定を待っているときは、もしかして同着１位なのか？！どっちが勝ったんだ？！などと、みんなでドキドキワクワクしておりました。トークショーのときに、北村騎手から伺ったお話だと、結果2センチ差だったそうです。また歴史に残るレースを、目の前で観させていただけたこと、感謝いたします」とつづり、白地に紺色の馬柄があしらわれた着物姿を披露した。

さらに「個人的な話ですが、本日初めて訪れた念願の京都競馬場にて、全国のＪＲＡさんの競馬場１０ヶ所の全てに伺ったこととなり、完全制覇でございます！」と明かし、「それぞれの競馬場に特徴があると感じていますが、１０ヶ所全てに共通しているのは競馬ファンの皆さんの熱気。これからも、現地で皆さまの熱気を感じつつ、レースを観戦するのが楽しみです」と記し、投稿を締めた。

この投稿には「美しい」「勝利の女神です」「現地で観てました！綺麗で凛々しかったです！お着物もとても似合ってました！」「マジでどんなお姿でも画になります」「馬の力強さが見上さんに合ってます」「朝ドラで見馴れたのか、和装もまたお似合いです」「髪型に至るまでパーフェクト」「美しい…時が止まりました」などの声が寄せられている。