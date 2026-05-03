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【オーディオマニアが解説】「SE215」はなぜFPSで定番化したのか？現代ゲーム環境での正解の選び方

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が「【考察】SE215はなぜFPSで普及したのか 今買っても正解？」を公開した。動画では、FPS用イヤホンの定番として推奨されることが多いShure「SE215」について、その普及の背景と現代のゲーム環境における適性を考察している。



FPSゲーマー兼オーディオマニアである鍋ログは、かつての『AVA』や『CS:GO』時代には「ゲーミングイヤホン」という概念が存在しなかったと説明。その中で、プロのステージ用モニターであるSE215の「高い遮音性」と「フラットな音質」が当時のFPS環境に合致したことが、普及の理由であると解説する。



しかし、現代の『VALORANT』や『Apex Legends』などのタイトルでは、銃声や足音に加えて多彩なアビリティ音が飛び交い、音の情報量が格段に増加していると指摘。SE215はややウォーム寄りの音質特性を持つため、重なった音が「一塊」として出力されてしまう傾向があり、情報量の多さに対する処理能力が弱点になると語る。



実際にプロシーンでも、長年SE215を愛用していたプレイヤーが最新のFPS特化イヤホンに乗り換える事例が増えているという。現代のデバイスは複雑な音響設計を解析し、特定の音を聞き分けられる「分離感」や正確な「距離感」を表現することに重きが置かれており、イヤホンも時代に合わせて進化を続けていると独自の理論を展開した。



総括として、鍋ログはSE215が今なお優れた選択肢の1つであるとしながらも、もし現在「音の情報量が多すぎて足音が紛れる」と悩んでいるならば、最新モデルへの乗り換えを検討すべきと提案する。「『FPS用イヤホン＝SE215』のような思考停止をせず、自分にあった一台を慎重にご検討頂くのが一番良い」と結論づけ、現代の環境に合わせた最適なデバイス選びの視点を提示した。