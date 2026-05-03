YouTubeで公開された「お父さんの帰宅に大喜びする猫」の様子が注目を集めています。投稿は記事執筆時点で47万回以上再生され、「可愛すぎる」「懐かれて羨ましい」といった声が寄せられているようです。帰宅した瞬間から全身で喜びを表現する姿が印象的で、見ているだけで思わず頬が緩むような癒やしあふれる内容となっています。

【動画：大好きなお父さんが帰宅すると、猫がやってきて…あまりにも尊い『熱烈なお出迎え』】

ドアの前で待機…姿を見つけた瞬間の“全力甘え”

登場するのはキジ白猫のオデコちゃんとお父さん。この日、ドアが開くと待っていたかのように「ニャーニャー」と鳴きながら駆け寄ってきたといいます。その一途な姿からは、深い愛情が感じられたそうです。

少しでも顔に近づこうと階段の高い場所に登る様子も見られ、お父さんが優しく声をかけて撫でると、大きな音で喉を鳴らしていたのだとか。そのゴロゴロという音はかなり大きく、思わずお父さんが驚くほどだったといいます。

その音からも“再会”の嬉しさが伝わる場面となり、オデコちゃんの喜びがあふれていた様子がうかがえます。その後もお父さんのそばを離れることなく、膝の上に乗ろうとするなど、甘えたい気持ちを全身で表現していたそうです。

止まらない甘えと愛情表現

別の場面では、「ただいま」と帰宅したお父さんを出迎えるオデコちゃんの姿が映されています。鳴きながら足に前足をかけて登り、抱っこを求めるような様子も見られ、少しでも顔に近づこうとする健気な姿が印象的だったといいます。

もう一匹の猫とのやりとりも微笑ましい

階段を先回りして撫でてもらうと、そのまま部屋へ移動。ピアノに乗って撫でてもらい、その後も甘えた様子を見せていたといいます。さらにお父さんが身支度を整える間も、ピアノの上でじっと待ち続けていたそうです。

途中で登場したひのきちゃんを見たオデコちゃんは、あわてて抱っこをお願いしたといいます。抱っこを断られたひのきちゃんは、オデコちゃんのお尻の匂いを嗅ぐ様子も見られ、2匹の関係性がうかがえる場面となっていました。

投稿には「撫でに来ないから撫でられる高さに自ら上がる可愛さよ」「そんなにパパのこと好きなんだあー。パパ幸せ～」「こんな熱烈なお出迎えされてみたい」「帰る度にこんなお出迎えされたらたまらんわ」といったコメントが寄せられています。オデコちゃんのまっすぐで分かりやすい愛情表現に、見ている側も思わず頬が緩んでしまう人が多いようで、日常の何気ない一コマに癒やしを感じるという声も広がっているといいます。

YouTubeチャンネルでは、猫たちと家族が過ごす日常や心が和む交流の様子が数多く投稿されています。何気ない日々の中にある温かさや絆が丁寧に描かれており、その自然体の魅力が多くの視聴者の共感を集め、癒やしを届けているようです。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ひのき猫」さま

執筆：わたなべはるこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。