◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第１４節 鹿島１―１（４―２）町田（３日・メルカリスタジアム）

町田は敵地で鹿島にＰＫ戦で敗れた。前半はスコアレスで推移したが、後半５分に右のＣＫからの流れからＦＷレオセアラに先制点を献上。３分後に同点に追いついたが、黒田剛監督は「ＡＣＬもそうだったが、一瞬、一本をなかなか見逃してくれないのがこのレベル。集中力を最後まで研ぎ澄ませて、自分のやるべき仕事、または相手への強度をきちっと担保していくのがこれからの課題」と振り返った。

アルアハリとのアジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）決勝から実質の中２日で４月２９日の水戸戦に臨み、中３日でこの試合に挑んだ。水戸戦はアルアハリ戦から先発を１０人入れ替えるなど対策したが、コンディションが万全でなかったことは明白で、１―１の後半３８分にはＤＦ中山雄太に代えてＤＦドレシェビッチを投入。中山はＰＫ戦で優先順位の高いキッカーだが、疲労を考慮してベンチに下がったことがあり、指揮官も「足をつったり、このタイトなスケジュールでなかなかコンディションが９０分続かず、なかなか我々の意図するＰＫ要員が組めなかった」と悔しがった。

次戦の横浜ＦＭ戦も中２日。過密日程が続くが「それも我々の試練だと思って、成長できるタイミングだと思って、しっかり準備して次のホーム戦に挑みたい」と意気込んだ。