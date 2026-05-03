4月29日から、9人組アイドルグループ「Snow Man」の目黒蓮が主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』が公開されている。海外に滞在していた目黒が一時帰国し、映画のイベントに出演したが、ファンの間では “激変ボディ” に注目が集まっているようだ。

目黒は1月からハリウッド制作ドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2の撮影のため、カナダで生活している。今回、主演映画の公開に合わせて帰国し、日本のテレビに姿を見せた。

「公開初日から朝の情報番組に多数出演し、映画の告知に精を出しています。4月30日は、『ラヴィット！』（TBS系）、『ノンストップ！』（フジテレビ系）に出演後、都内でおこなわれた映画の舞台あいさつに出席。

夜には生放送の音楽番組『STAR』（フジテレビ系）にSnow Man全員で参加しました。映画の主題歌『BANG!!』をテレビ初披露し、目黒さんはキレのあるダンスを見せていましたよ」（スポーツ紙記者）

久しぶりに目黒の姿を目にし、喜ぶファンが多かった。一方で、Xでは

《めめの腕さらに筋肉モリモリになった？》

《肩も腕も筋肉ついて漢らしさ増し増しだわ、目黒運やばすぎた！》

《めぐろくんまたまた肩幅でかくなってたよね》

など、目黒の体つきに驚く声が見受けられる。

「185センチの高身長でスラッとしたイメージの強い目黒さんですが、今回は顔まわりはスッキリしつつも、肩や腕に筋肉がついた印象を受けるファンが多かったようです。

実際、舞台あいさつで共演者の高橋文哉さんと並んだ際、以前より肩幅が少し広くなったように見えました。現在、撮影している『SHOGUN 将軍』の役作りで “がっしりボディ” になったのではないかと見る向きもあるようです」（芸能記者）

目黒は2022年のドラマ『silent』（フジテレビ系）で中途失聴者の難役を演じ、俳優として注目を集める。その後も多くの作品に出演しているが、近年は映画での活躍が際立っている。

「2023年の『わたしの幸せな結婚』は興行収入28億円、2025年の『劇場版 トリリオンゲーム』は20億円、2026年2月の『ほどなく、お別れです』も40億円を超えるなど、主演作でヒットを連発しています。

かつて、STARTO ENTERTAINMENTでは、木村拓哉さんの主演ドラマが高視聴率を記録し、作品で身に着けた服やアクセサリーが爆発的に売れる社会現象を巻き起こしました。

目黒さんも、ヒット作が続いていることに加えて、3月に『SAKAMOTO DAYS』の完成披露試写会で身に着けたファストファッションブランド『GU』のカーディガンが一時売り切れになるなど、“令和のキムタク” になりつつあるようです」（同前）

海外での経験を経て、さらにパワーアップした姿を見せそうだ。