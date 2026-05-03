[5.3 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第14節](えがおS)

※14:00開始

主審:宗像瞭

<出場メンバー>

[ロアッソ熊本]

先発

GK 1 佐藤史騎

DF 4 薬師田澪

DF 6 岩下航

DF 24 李泰河

MF 7 藤井皓也

MF 8 上村周平

MF 10 鹿取勇斗

MF 27 根岸恵汰

MF 39 青木俊輔

MF 41 大本祐槻

FW 11 ベ・ジョンミン

控え

GK 23 佐藤優也

MF 5 小林慶太

MF 15 三島頌平

MF 17 永井颯太

MF 19 渡邉怜歩

MF 22 松田詠太郎

MF 25 那須健一

FW 14 石原央羅

FW 18 半代将都

監督

片野坂知宏

[レイラック滋賀FC]

先発

GK 1 伊東倖希

DF 4 井出敬大

DF 26 角田駿

DF 55 小野寺健也

MF 7 久保田和音

MF 8 中村健人

MF 13 小泉隆斗

MF 17 木下礼生

MF 47 渡邉綾平

MF 77 北條真汰

FW 99 奥田陽琉

控え

GK 41 本吉勇貴

DF 3 宮城雅史

DF 44 藤谷壮

MF 16 鈴木翔太

MF 24 ロメロ・フランク

MF 28 田部井悠

FW 10 人見拓哉

FW 11 三宅海斗

FW 15 菊島卓

監督

和田治雄