[5.3 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第14節](サンアル)

※13:00開始

主審:岡宏道

<出場メンバー>

[松本山雅FC]

先発

GK 21 富澤雅也

DF 16 宮部大己

DF 25 白井達也

DF 43 金子光汰

MF 2 小田逸稀

MF 8 深澤佑太

MF 30 澤崎凌大

MF 40 樋口大輝

MF 46 安永玲央

FW 9 加藤拓己

FW 41 村越凱光

控え

GK 1 上林豪

DF 22 佐相壱明

DF 24 小川大貴

DF 27 二ノ宮慈洋

MF 18 大橋尚志

MF 36 松村厳

FW 19 田中想来

FW 38 藤枝康佑

FW 39 井上愛簾

監督

石崎信弘

[ヴァンフォーレ甲府]

先発

GK 97 東ジョン

DF 2 井上樹

DF 20 遠藤光

DF 44 福井啓太

MF 6 小林岩魚

MF 24 佐藤恵介

MF 26 佐藤和弘

MF 27 武井成豪

MF 29 大島康樹

FW 10 内藤大和

FW 14 藤井一志

控え

GK 33 山内康太

DF 4 山本英臣

MF 8 安田虎士朗

MF 11 熊倉弘達

MF 13 村上千歩

MF 19 水野颯太

MF 25 平塚悠知

MF 96 黒川淳史

FW 32 太田龍之介

監督

渋谷洋樹