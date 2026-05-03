松本vs甲府 スタメン発表
[5.3 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第14節](サンアル)
※13:00開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 21 富澤雅也
DF 16 宮部大己
DF 25 白井達也
DF 43 金子光汰
MF 2 小田逸稀
MF 8 深澤佑太
MF 30 澤崎凌大
MF 40 樋口大輝
MF 46 安永玲央
FW 9 加藤拓己
FW 41 村越凱光
控え
GK 1 上林豪
DF 22 佐相壱明
DF 24 小川大貴
DF 27 二ノ宮慈洋
MF 18 大橋尚志
MF 36 松村厳
FW 19 田中想来
FW 38 藤枝康佑
FW 39 井上愛簾
監督
石崎信弘
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 97 東ジョン
DF 2 井上樹
DF 20 遠藤光
DF 44 福井啓太
MF 6 小林岩魚
MF 24 佐藤恵介
MF 26 佐藤和弘
MF 27 武井成豪
MF 29 大島康樹
FW 10 内藤大和
FW 14 藤井一志
控え
GK 33 山内康太
DF 4 山本英臣
MF 8 安田虎士朗
MF 11 熊倉弘達
MF 13 村上千歩
MF 19 水野颯太
MF 25 平塚悠知
MF 96 黒川淳史
FW 32 太田龍之介
監督
渋谷洋樹
※13:00開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 21 富澤雅也
DF 16 宮部大己
DF 25 白井達也
DF 43 金子光汰
MF 2 小田逸稀
MF 8 深澤佑太
MF 30 澤崎凌大
MF 40 樋口大輝
MF 46 安永玲央
FW 9 加藤拓己
FW 41 村越凱光
控え
GK 1 上林豪
DF 22 佐相壱明
DF 24 小川大貴
DF 27 二ノ宮慈洋
MF 36 松村厳
FW 19 田中想来
FW 38 藤枝康佑
FW 39 井上愛簾
監督
石崎信弘
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 97 東ジョン
DF 2 井上樹
DF 20 遠藤光
DF 44 福井啓太
MF 6 小林岩魚
MF 24 佐藤恵介
MF 26 佐藤和弘
MF 27 武井成豪
MF 29 大島康樹
FW 10 内藤大和
FW 14 藤井一志
控え
GK 33 山内康太
DF 4 山本英臣
MF 8 安田虎士朗
MF 11 熊倉弘達
MF 13 村上千歩
MF 19 水野颯太
MF 25 平塚悠知
MF 96 黒川淳史
FW 32 太田龍之介
監督
渋谷洋樹