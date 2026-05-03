悪天候の影響で「DEJIMA博」は、正午から「長崎水辺の森公園」と「三角広場」での開催が中止となります。

3日(日)は、DEJIMA博のメイン会場「長崎水辺の森公園」で、ごみ拾いとスポーツを融合したイベント「スポGOMI in NAGASAKI」が開かれました。

21チームが拾ったごみの種類や重さに応じて、獲得したポイントを競います。

スポGOMIアンバサダーを務める 元競泳日本代表の松田 丈志さんも参加しました。

（スポGOMIアンバサダー 松田 丈志さん）

「環境についても考えられる すごくいいイベントだと思っているので、スポーツと環境を同時に考えてもらいたい 」

3日正午からの「DEJIMA博」は、悪天候の影響で「長崎水辺の森公園」と「三角広場」での開催が中止となります。

なお、長崎県美術館で開催の「エコアート」「中山秀征書道展」、出島メッセ長崎で開催の「こどもでじまはく」「こどもジョブチャレンジ」、アミュプラザ長崎かもめ広場で開催の「マジデジマGAMES2026」は、通常通り実施しています。