◆卓球 世界選手権団体戦 第５日（２日、英ロンドン）

リーグ戦が行われ、世界ランク４位の日本男子は同７位の台湾と対戦し、３ー０で圧倒し、１勝１敗とした。

初戦のドイツ戦を逆転で落としたものの、オーダーを替えて挑んだ２試合目は、戸上隼輔（井村屋グループ）が３―１で勝利し、勢いをつけると、続く張本智和（トヨタ自動車）も３ー１。ドイツ戦で２敗した松島輝空（そら）も、敗戦を引きずることなくストレートで相手を下し、日本は今大会初勝利を挙げ、五分に戻した。

◆大会方式 男女とも各６４の国・地域が２つの類に分かれ、〈１〉日本を含む世界ランク上位７チームと開催国のイングランドの計８チームは、リーグ戦でシード順を決め、全チームが決勝トーナメント（Ｔ）に進む。〈２〉残りの５６チームが４チームずつ１４組に分かれて予選リーグを行い、各組１位と２位の１０チームの計２４チームが決勝Ｔに進出。決勝Ｔは４日〜１０日に〈１〉と〈２〉で勝ち上がったチームの計３２チームで争う。試合形式は団体戦でシングルス最大５試合が行われ、３戦先勝で実施されている。