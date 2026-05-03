大阪圏でAQUOS sense9が首位 Androidスマホ人気ランキングTOP10 2026/5/3
「BCNランキング」2026年4月20日〜26日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）
2位 A5 5G(au)（OPPO）
3位 Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）
4位 Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）
5位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
6位 Pixel 10a(au)（Google）
7位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）
8位 moto g05（Motorola Mobility）
9位 AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）
10位 Pixel 10a 128GB(Y!mobile)（Google）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）
2位 A5 5G(au)（OPPO）
3位 Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）
5位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
6位 Pixel 10a(au)（Google）
7位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）
8位 moto g05（Motorola Mobility）
9位 AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）
10位 Pixel 10a 128GB(Y!mobile)（Google）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。