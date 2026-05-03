　●信用売り残減少ランキング【ベスト50】

　　※4月24日信用売り残の4月17日信用売り残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1569銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<3315> 日本コークス　　　-2,969　　　4,532　　　3.06
２．<6740> Ｊディスプレ　　　-1,137　　 25,057　　　1.62
３．<7203> トヨタ 　　　 　　　-715　　　1,516　　　8.83
４．<2930> 北の達人 　　 　　　-601　　　1,735　　　2.49
５．<4755> 楽天グループ　　　　-585　　　　775　　 30.02
６．<6330> 東洋エンジ 　 　　　-582　　　　788　　　7.07
７．<6140> 旭ダイヤ 　　 　　　-499　　　　474　　　6.84
８．<3697> ＳＨＩＦＴ 　 　　　-498　　　　574　　 24.90
９．<7201> 日産自 　　　 　　　-492　　　1,980　　 16.73
10．<3196> ホットランド　　　　-491　　　1,987　　　0.25
11．<8614> 東洋証券 　　 　　　-472　　　　402　　　3.04
12．<6857> アドテスト 　 　　　-368　　　3,019　　　1.14
13．<5016> ＪＸ金属 　　 　　　-352　　　1,411　　 12.40
14．<3778> さくらネット　　　　-336　　　　970　　　2.64
15．<8308> りそなＨＤ 　 　　　-328　　　　682　　　5.14
16．<9501> 東電ＨＤ 　　 　　　-323　　　1,821　　 58.58
17．<8136> サンリオ 　　 　　　-267　　　6,608　　　7.06
18．<9434> ＳＢ 　　　　 　　　-248　　　1,697　　 20.92
19．<5726> 大阪チタ 　　 　　　-218　　　　888　　　1.55
20．<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ　　　　-206　　　　131　　 13.62
21．<5801> 古河電 　　　 　　　-179　　　　767　　　2.29
22．<5262> 日ヒュム 　　 　　　-178　　　1,153　　　1.57
23．<6278> ユニオンツル　　　　-175　　　　 86　　　1.71
24．<7013> ＩＨＩ 　　　 　　　-175　　　　760　　 28.44
25．<1803> 清水建 　　　 　　　-163　　　　432　　　2.26
26．<8524> 北洋銀 　　　 　　　-159　　　　536　　　3.41
27．<3660> アイスタイル　　　　-155　　　　745　　　4.80
28．<6762> ＴＤＫ 　　　 　　　-155　　　　578　　　5.95
29．<1812> 鹿島 　　　　 　　　-154　　　　 57　　 23.99
30．<2501> サッポロＨＤ　　　　-142　　　　727　　　0.25
31．<8698> マネックスＧ　　　　-139　　　　382　　 14.79
32．<7453> 良品計画 　　 　　　-138　　　　552　　　1.68
33．<8830> 住友不 　　　 　　　-136　　　　257　　　3.51
34．<9023> 東京メトロ 　 　　　-128　　　　 97　　 16.88
35．<8316> 三井住友ＦＧ　　　　-123　　　　467　　 28.45
36．<3048> ビックカメラ　　　　-120　　　　126　　　1.18
37．<9983> ファストリ 　 　　　-115　　　　278　　　0.90
38．<2929> ファーマＦ 　 　　　-107　　　　 63　　 12.51
39．<4661> ＯＬＣ 　　　　　　　-99　　　1,509　　　3.56
40．<9005> 東急 　　　　　　　　-97　　　　 81　　　8.79
41．<8802> 菱地所 　　　　　　　-96　　　　288　　　2.64
42．<4023> クレハ 　　　　　　　-91　　　　503　　　1.21
43．<7085> カーブスＨＤ 　　　　-88　　　　140　　　1.79
44．<7267> ホンダ 　　　　　　　-85　　　　456　　 28.18
45．<7182> ゆうちょ銀 　　　　　-85　　　　177　　 13.13
46．<1852> 浅沼組 　　　　　　　-84　　　　 40　　 19.92
47．<1801> 大成建 　　　　　　　-82　　　　 75　　　4.90
48．<6952> カシオ 　　　　　　　-80　　　　111　　　1.32
49．<3608> ＴＳＩＨＤ 　　　　　-77　　　　170　　　1.47
50．<9107> 川崎汽 　　　　　　　-75　　　　777　　　3.12

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