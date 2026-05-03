信用残ランキング【売り残減少】 日本コークス、Ｊディスプレ、トヨタ
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※4月24日信用売り残の4月17日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1569銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<3315> 日本コークス -2,969 4,532 3.06
２．<6740> Ｊディスプレ -1,137 25,057 1.62
３．<7203> トヨタ -715 1,516 8.83
４．<2930> 北の達人 -601 1,735 2.49
５．<4755> 楽天グループ -585 775 30.02
６．<6330> 東洋エンジ -582 788 7.07
７．<6140> 旭ダイヤ -499 474 6.84
８．<3697> ＳＨＩＦＴ -498 574 24.90
９．<7201> 日産自 -492 1,980 16.73
10．<3196> ホットランド -491 1,987 0.25
11．<8614> 東洋証券 -472 402 3.04
12．<6857> アドテスト -368 3,019 1.14
13．<5016> ＪＸ金属 -352 1,411 12.40
14．<3778> さくらネット -336 970 2.64
15．<8308> りそなＨＤ -328 682 5.14
16．<9501> 東電ＨＤ -323 1,821 58.58
17．<8136> サンリオ -267 6,608 7.06
18．<9434> ＳＢ -248 1,697 20.92
19．<5726> 大阪チタ -218 888 1.55
20．<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ -206 131 13.62
21．<5801> 古河電 -179 767 2.29
22．<5262> 日ヒュム -178 1,153 1.57
23．<6278> ユニオンツル -175 86 1.71
24．<7013> ＩＨＩ -175 760 28.44
25．<1803> 清水建 -163 432 2.26
26．<8524> 北洋銀 -159 536 3.41
27．<3660> アイスタイル -155 745 4.80
28．<6762> ＴＤＫ -155 578 5.95
29．<1812> 鹿島 -154 57 23.99
30．<2501> サッポロＨＤ -142 727 0.25
31．<8698> マネックスＧ -139 382 14.79
32．<7453> 良品計画 -138 552 1.68
33．<8830> 住友不 -136 257 3.51
34．<9023> 東京メトロ -128 97 16.88
35．<8316> 三井住友ＦＧ -123 467 28.45
36．<3048> ビックカメラ -120 126 1.18
37．<9983> ファストリ -115 278 0.90
38．<2929> ファーマＦ -107 63 12.51
39．<4661> ＯＬＣ -99 1,509 3.56
40．<9005> 東急 -97 81 8.79
41．<8802> 菱地所 -96 288 2.64
42．<4023> クレハ -91 503 1.21
43．<7085> カーブスＨＤ -88 140 1.79
44．<7267> ホンダ -85 456 28.18
45．<7182> ゆうちょ銀 -85 177 13.13
46．<1852> 浅沼組 -84 40 19.92
47．<1801> 大成建 -82 75 4.90
48．<6952> カシオ -80 111 1.32
49．<3608> ＴＳＩＨＤ -77 170 1.47
50．<9107> 川崎汽 -75 777 3.12
株探ニュース
※4月24日信用売り残の4月17日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1569銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<3315> 日本コークス -2,969 4,532 3.06
２．<6740> Ｊディスプレ -1,137 25,057 1.62
３．<7203> トヨタ -715 1,516 8.83
４．<2930> 北の達人 -601 1,735 2.49
５．<4755> 楽天グループ -585 775 30.02
６．<6330> 東洋エンジ -582 788 7.07
７．<6140> 旭ダイヤ -499 474 6.84
８．<3697> ＳＨＩＦＴ -498 574 24.90
９．<7201> 日産自 -492 1,980 16.73
10．<3196> ホットランド -491 1,987 0.25
11．<8614> 東洋証券 -472 402 3.04
12．<6857> アドテスト -368 3,019 1.14
13．<5016> ＪＸ金属 -352 1,411 12.40
14．<3778> さくらネット -336 970 2.64
15．<8308> りそなＨＤ -328 682 5.14
16．<9501> 東電ＨＤ -323 1,821 58.58
17．<8136> サンリオ -267 6,608 7.06
18．<9434> ＳＢ -248 1,697 20.92
19．<5726> 大阪チタ -218 888 1.55
20．<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ -206 131 13.62
21．<5801> 古河電 -179 767 2.29
22．<5262> 日ヒュム -178 1,153 1.57
23．<6278> ユニオンツル -175 86 1.71
24．<7013> ＩＨＩ -175 760 28.44
25．<1803> 清水建 -163 432 2.26
26．<8524> 北洋銀 -159 536 3.41
27．<3660> アイスタイル -155 745 4.80
28．<6762> ＴＤＫ -155 578 5.95
29．<1812> 鹿島 -154 57 23.99
30．<2501> サッポロＨＤ -142 727 0.25
31．<8698> マネックスＧ -139 382 14.79
32．<7453> 良品計画 -138 552 1.68
33．<8830> 住友不 -136 257 3.51
34．<9023> 東京メトロ -128 97 16.88
35．<8316> 三井住友ＦＧ -123 467 28.45
36．<3048> ビックカメラ -120 126 1.18
37．<9983> ファストリ -115 278 0.90
38．<2929> ファーマＦ -107 63 12.51
39．<4661> ＯＬＣ -99 1,509 3.56
40．<9005> 東急 -97 81 8.79
41．<8802> 菱地所 -96 288 2.64
42．<4023> クレハ -91 503 1.21
43．<7085> カーブスＨＤ -88 140 1.79
44．<7267> ホンダ -85 456 28.18
45．<7182> ゆうちょ銀 -85 177 13.13
46．<1852> 浅沼組 -84 40 19.92
47．<1801> 大成建 -82 75 4.90
48．<6952> カシオ -80 111 1.32
49．<3608> ＴＳＩＨＤ -77 170 1.47
50．<9107> 川崎汽 -75 777 3.12
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