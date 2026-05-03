ゴールデンウィークに一気見したいNetflix独占配信の話題作5選！『九条の大罪』『地獄に堕ちるわよ』『キリゴ』などそれぞれの見どころを紹介
さまざまな作品で話題を集めるNetflixの独占配信。ここでしか見られない大迫力のアクションやスリル、感動が目白押しだ。今回はそんなNetflix独占配信作品のなかから、ゴールデンウィークに一気見したいおすすめ作品を5つ紹介。特徴と見どころについて解説しよう。
【画像】Netflixシリーズ『九条の大罪』相関図
■現代社会の不条理に切り込む社会派クライム『九条の大罪』
主人公は、弁護士の九条間人(くじょうたいざ)。半グレやヤクザなど裏社会の人間からの依頼ばかりを引き受ける、いわば“グレー専門”の弁護士だ。九条法律事務所にエリート弁護士・烏丸真司(からすましんじ)がやってきたことで、法とモラルの境界線をめぐる物語が動き出す。
物語は2話完結に近いオムニバス構造で展開される。轢き逃げ、違法薬物、介護施設、AV業界――テーマが切り替わるたびに新鮮な視点で物語に引き込まれる。しかし同時に、刑事・嵐山が追う「10年前のある事件」という縦糸が、各エピソードの裏で静かに走り続けている。エピソード後半では、その縦糸と横糸が一気に絡まり合っていく。
九条を演じるのは柳楽優弥さん、九条の相棒(バディ)となる烏丸を演じるのが、松村北斗さんだ。この凸凹バディを取り巻くキャストもまた豪華。裏社会サイドでは、犯罪者を見守るソーシャルワーカーの薬師前仁美を池田エライザさんが、九条に厄介な依頼を次々と持ち込む半グレのリーダー・壬生憲剛を町田啓太さんが、壬生のボスである伏見組の若頭・京極清志をムロツヨシさんが演じる。壬生と京極の間にある過去の確執は、物語後半の大きな鍵となる。
『闇金ウシジマくん』が「知らないだけで損をする社会の仕組み」を突きつけた作品だとすれば、『九条の大罪』はその先にある問いを投げかけている。社会にひそむ搾取や不条理を知った上で、自分はどう生きたいのか。法の隙間に落ちた人間たちの物語は、観る者自身の「立ち位置」を静かに問い直す。
■細木数子の知られざる半生を描く衝撃作『地獄に堕ちるわよ』
2026年4月27日より独占配信がスタートした『地獄に堕ちるわよ』。かつて「大殺界」「地獄に堕ちるわよ！」の強烈なワードで占いブームを巻き起こし、日本中の茶の間を席巻した占い師・細木数子さんの知られざる半生を描く衝撃作だ。
戦後の焼け野原での極限状態から、若くして夜の銀座の“女王”へと這い上がり、やがてテレビ界や出版界の頂点に君臨した細木さん。本作最大の見どころは、なんといっても彼女の17歳から66歳までの激動の60年間を一人で演じ切った戸田恵梨香さんの圧倒的な熱量だろう。
底なしのバイタリティと貪欲さで男も女も手玉に取り、のし上がっていく姿は、一種の痛快さすら感じさせる。同時に、高慢さが招く孤独や抗いがたい人間臭さが見事に表現されており、強烈なカリスマ性の裏に隠された“生身の女”の姿から目が離せない。
単なる伝記ドラマの枠に収まらない、嘘と欲望、そして人間の業を煮詰めたような劇薬エンターテインメント。彼女は救世主だったのか、それとも悪魔だったのか。その答えはぜひあなた自身の目で確かめてほしい。
■BTSのアルバム制作過程に密着したドキュメンタリー『BTS: THE RETURN』
BTS(RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、Jung Kook)が2026年3月21日にソウル・光化門広場一帯で『BTS THE COMEBACK LIVE : ARIRANG』を開催し、その公演の模様を世界同時生配信したことで大きな話題を集めたNetflix。歴史的な“復活”の舞台裏に迫るドキュメンタリー『BTS：THE RETURN』が配信されている。
2013年のデビュー以来、世界中で多くの人々を熱狂させ、情熱的なファンコミュニティの一つを築き上げてきたBTS。韓国の兵役義務を終えた7人のメンバーがロサンゼルスに集結し、それぞれが自身の変化を見せ合い、意見を出し合いながら、ニューアルバム『ARIRANG』の制作を進めていく姿に密着。
「もう一度どのように始めるのか」「過去に縛られることなく、どうやって敬意を払うのか」「そして、これからも一緒に前へ進むにはどうしたらいいのか」といった迷いや葛藤を率直に話し、真摯に楽曲に向き合う彼らの姿が胸を打つ内容となっている。
親密で、エモーショナルで、ときに心からの喜びに満ちた『BTS:THE RETURN』は、BTSだけが語ることのできる物語。4月から世界34地域・全82公演のワールドツアー『ARIRANG World Tour』を控えるBTSのドキュメンタリーは必見だ。
■韓国発の次世代学園ホラー『キリゴ』
韓国ヤングアダルトホラーの新たな注目作『キリゴ』。願いを叶える謎のアプリに翻弄され、死のカウントダウンに直面した高校生たちの死闘を描く本作。全8話に凝縮された息もつかせぬサスペンスと恐怖、そして極限状態における人間模様が話題となっている。
物語の鍵を握るのは、ソリン高校で密かに噂になっているアプリ「キリゴ(GIRIGO)」。「週末の部活が休みになってほしい」「テストで満点を取りたい」といった些細な願いから深い欲望までを叶えてくれるこのアプリだが、その代償はあまりにも残酷である。願いが叶うと同時に24時間のタイマーが作動し、カウントダウンがゼロになった瞬間、使用者は自ら命を絶つことになるのだ。
本作は単なるショックホラーにとどまらない。死の呪縛から逃れるための唯一の方法は、アプリの背後に隠された忌まわしい真実と呪いのメカニズムを解き明かすことだ。システムの解析を試みたり、過去に起きた生徒の不審死事件との関連を追ったりと、ミステリーとしての謎解き要素も非常に緻密に練られている。
「誰が、何の目的でこの恐ろしいアプリを作ったのか？」という根源的な謎が常に提示され、次のエピソードへの再生ボタンを押す手が止まらなくなるはずだ。
■Netflixの大ヒットシリーズのアニメ作品『ストレンジャー・シングス: 1985年の冒険』
世界的大ヒットシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』。その最新スピンオフとなる『ストレンジャー・シングス: 1985年の冒険』は、ドラマ版シーズン2とシーズン3の間にあたる、1985年冬のホーキンスを舞台に描かれるミステリー・アドベンチャーだ。配信直後からファンの間で話題を呼んだ本作だが、早くも今秋シーズン2の配信が決定しており、その勢いが衰える様子はない。
本作のクリエイターには、エリック・ロブレスをショーランナーに迎え、本家の生みの親であるダファー兄弟も製作総指揮としてしっかり名を連ねている。つまり、パラレルワールドではなく「ストレンジャー・シングスの正史(カノン)」として楽しめる作品なのだ。
少しずつ成長していく子どもたちの葛藤や、新しい仲間との絆という繊細なヒューマンドラマはそのままに、アニメーションという新しいキャンバスで描かれる冒険。ファンが「空白の数カ月」の答え合わせとして没入できるのはもちろん、ここからストレンジャー・シングスの世界に触れる人にもおすすめできる間口の広さを持っている。
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【画像】Netflixシリーズ『九条の大罪』相関図
■現代社会の不条理に切り込む社会派クライム『九条の大罪』
主人公は、弁護士の九条間人(くじょうたいざ)。半グレやヤクザなど裏社会の人間からの依頼ばかりを引き受ける、いわば“グレー専門”の弁護士だ。九条法律事務所にエリート弁護士・烏丸真司(からすましんじ)がやってきたことで、法とモラルの境界線をめぐる物語が動き出す。
九条を演じるのは柳楽優弥さん、九条の相棒(バディ)となる烏丸を演じるのが、松村北斗さんだ。この凸凹バディを取り巻くキャストもまた豪華。裏社会サイドでは、犯罪者を見守るソーシャルワーカーの薬師前仁美を池田エライザさんが、九条に厄介な依頼を次々と持ち込む半グレのリーダー・壬生憲剛を町田啓太さんが、壬生のボスである伏見組の若頭・京極清志をムロツヨシさんが演じる。壬生と京極の間にある過去の確執は、物語後半の大きな鍵となる。
『闇金ウシジマくん』が「知らないだけで損をする社会の仕組み」を突きつけた作品だとすれば、『九条の大罪』はその先にある問いを投げかけている。社会にひそむ搾取や不条理を知った上で、自分はどう生きたいのか。法の隙間に落ちた人間たちの物語は、観る者自身の「立ち位置」を静かに問い直す。
■細木数子の知られざる半生を描く衝撃作『地獄に堕ちるわよ』
2026年4月27日より独占配信がスタートした『地獄に堕ちるわよ』。かつて「大殺界」「地獄に堕ちるわよ！」の強烈なワードで占いブームを巻き起こし、日本中の茶の間を席巻した占い師・細木数子さんの知られざる半生を描く衝撃作だ。
戦後の焼け野原での極限状態から、若くして夜の銀座の“女王”へと這い上がり、やがてテレビ界や出版界の頂点に君臨した細木さん。本作最大の見どころは、なんといっても彼女の17歳から66歳までの激動の60年間を一人で演じ切った戸田恵梨香さんの圧倒的な熱量だろう。
底なしのバイタリティと貪欲さで男も女も手玉に取り、のし上がっていく姿は、一種の痛快さすら感じさせる。同時に、高慢さが招く孤独や抗いがたい人間臭さが見事に表現されており、強烈なカリスマ性の裏に隠された“生身の女”の姿から目が離せない。
単なる伝記ドラマの枠に収まらない、嘘と欲望、そして人間の業を煮詰めたような劇薬エンターテインメント。彼女は救世主だったのか、それとも悪魔だったのか。その答えはぜひあなた自身の目で確かめてほしい。
■BTSのアルバム制作過程に密着したドキュメンタリー『BTS: THE RETURN』
BTS(RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、Jung Kook)が2026年3月21日にソウル・光化門広場一帯で『BTS THE COMEBACK LIVE : ARIRANG』を開催し、その公演の模様を世界同時生配信したことで大きな話題を集めたNetflix。歴史的な“復活”の舞台裏に迫るドキュメンタリー『BTS：THE RETURN』が配信されている。
2013年のデビュー以来、世界中で多くの人々を熱狂させ、情熱的なファンコミュニティの一つを築き上げてきたBTS。韓国の兵役義務を終えた7人のメンバーがロサンゼルスに集結し、それぞれが自身の変化を見せ合い、意見を出し合いながら、ニューアルバム『ARIRANG』の制作を進めていく姿に密着。
「もう一度どのように始めるのか」「過去に縛られることなく、どうやって敬意を払うのか」「そして、これからも一緒に前へ進むにはどうしたらいいのか」といった迷いや葛藤を率直に話し、真摯に楽曲に向き合う彼らの姿が胸を打つ内容となっている。
親密で、エモーショナルで、ときに心からの喜びに満ちた『BTS:THE RETURN』は、BTSだけが語ることのできる物語。4月から世界34地域・全82公演のワールドツアー『ARIRANG World Tour』を控えるBTSのドキュメンタリーは必見だ。
■韓国発の次世代学園ホラー『キリゴ』
韓国ヤングアダルトホラーの新たな注目作『キリゴ』。願いを叶える謎のアプリに翻弄され、死のカウントダウンに直面した高校生たちの死闘を描く本作。全8話に凝縮された息もつかせぬサスペンスと恐怖、そして極限状態における人間模様が話題となっている。
物語の鍵を握るのは、ソリン高校で密かに噂になっているアプリ「キリゴ(GIRIGO)」。「週末の部活が休みになってほしい」「テストで満点を取りたい」といった些細な願いから深い欲望までを叶えてくれるこのアプリだが、その代償はあまりにも残酷である。願いが叶うと同時に24時間のタイマーが作動し、カウントダウンがゼロになった瞬間、使用者は自ら命を絶つことになるのだ。
本作は単なるショックホラーにとどまらない。死の呪縛から逃れるための唯一の方法は、アプリの背後に隠された忌まわしい真実と呪いのメカニズムを解き明かすことだ。システムの解析を試みたり、過去に起きた生徒の不審死事件との関連を追ったりと、ミステリーとしての謎解き要素も非常に緻密に練られている。
「誰が、何の目的でこの恐ろしいアプリを作ったのか？」という根源的な謎が常に提示され、次のエピソードへの再生ボタンを押す手が止まらなくなるはずだ。
■Netflixの大ヒットシリーズのアニメ作品『ストレンジャー・シングス: 1985年の冒険』
世界的大ヒットシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』。その最新スピンオフとなる『ストレンジャー・シングス: 1985年の冒険』は、ドラマ版シーズン2とシーズン3の間にあたる、1985年冬のホーキンスを舞台に描かれるミステリー・アドベンチャーだ。配信直後からファンの間で話題を呼んだ本作だが、早くも今秋シーズン2の配信が決定しており、その勢いが衰える様子はない。
本作のクリエイターには、エリック・ロブレスをショーランナーに迎え、本家の生みの親であるダファー兄弟も製作総指揮としてしっかり名を連ねている。つまり、パラレルワールドではなく「ストレンジャー・シングスの正史(カノン)」として楽しめる作品なのだ。
少しずつ成長していく子どもたちの葛藤や、新しい仲間との絆という繊細なヒューマンドラマはそのままに、アニメーションという新しいキャンバスで描かれる冒険。ファンが「空白の数カ月」の答え合わせとして没入できるのはもちろん、ここからストレンジャー・シングスの世界に触れる人にもおすすめできる間口の広さを持っている。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。