[5.2 ベルギー・リーグプレーオフ1第6節](Daio Wasabi Stayen Stadium)

※27:45開始

<出場メンバー>

[シントトロイデン]

先発

GK 16 小久保玲央ブライアン

DF 5 谷口彰悟

DF 23 J. Pupe

DF 26 ビサル・ムスリウ

DF 60 ロベルトヤン・バンウェセマール

MF 6 山本理仁

MF 8 アブドゥライェ・シッサコ

MF 10 イリアス・セバウィ

MF 13 伊藤涼太郎

MF 14 ライアン・マーレン

FW 42 後藤啓介

控え

GK 21 マット・レンドファー

DF 3 畑大雅

DF 4 ロイク・ムベ・ソウ

DF 18 シメン・ユクレラー

DF 22 ウォルク・ヤンセンス

MF 33 アルイス・ディリケン

FW 38 松澤海斗

FW 77 O. Diouf

FW 99 新川志音

監督

ワウテル ヴランケン

[ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ]

先発

GK 37 キエル・スヘルペン

DF 5 ケビン・マック・アリスター

DF 16 クリスチャン・バージェス

DF 26 ロス・サイケス

MF 6 カミエル・ファン・デ・ペール

MF 8 アデム・ゾルガン

MF 10 アヌアル・エ・エル・ハジ

MF 22 ウセイヌ・ニアン

MF 25 アナン・カライリ

FW 11 ギリェルメ・スミス

FW 13 ケビン・ロドリゲス

控え

GK 1 ビック・シャンバエレ

GK 18 G. Kavlashvili

DF 19 ギヨム フランソワ

DF 27 ルイ・パトリス

DF 29 M. Sylla

DF 48 フェデ・レイセン

MF 14 イヴァン パヴリッチ

MF 17 ロブ・スクーフス

FW 7 モハメド・フセイニ

FW 20 マルク・ギーガー

FW 30 ラウール・フロルツ

監督

ヒューベルトダヴィド

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります