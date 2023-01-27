シントトロイデンvsサンジロワーズ スタメン発表
[5.2 ベルギー・リーグプレーオフ1第6節](Daio Wasabi Stayen Stadium)
※27:45開始
<出場メンバー>
[シントトロイデン]
先発
GK 16 小久保玲央ブライアン
DF 5 谷口彰悟
DF 23 J. Pupe
DF 26 ビサル・ムスリウ
DF 60 ロベルトヤン・バンウェセマール
MF 6 山本理仁
MF 8 アブドゥライェ・シッサコ
MF 10 イリアス・セバウィ
MF 13 伊藤涼太郎
MF 14 ライアン・マーレン
FW 42 後藤啓介
控え
GK 21 マット・レンドファー
DF 3 畑大雅
DF 4 ロイク・ムベ・ソウ
DF 18 シメン・ユクレラー
DF 22 ウォルク・ヤンセンス
MF 33 アルイス・ディリケン
FW 38 松澤海斗
FW 77 O. Diouf
FW 99 新川志音
監督
ワウテル ヴランケン
[ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ]
先発
GK 37 キエル・スヘルペン
DF 5 ケビン・マック・アリスター
DF 16 クリスチャン・バージェス
DF 26 ロス・サイケス
MF 6 カミエル・ファン・デ・ペール
MF 8 アデム・ゾルガン
MF 10 アヌアル・エ・エル・ハジ
MF 22 ウセイヌ・ニアン
MF 25 アナン・カライリ
FW 11 ギリェルメ・スミス
FW 13 ケビン・ロドリゲス
控え
GK 1 ビック・シャンバエレ
GK 18 G. Kavlashvili
DF 19 ギヨム フランソワ
DF 27 ルイ・パトリス
DF 29 M. Sylla
DF 48 フェデ・レイセン
MF 14 イヴァン パヴリッチ
MF 17 ロブ・スクーフス
FW 7 モハメド・フセイニ
FW 20 マルク・ギーガー
FW 30 ラウール・フロルツ
監督
ヒューベルトダヴィド
※27:45開始
<出場メンバー>
[シントトロイデン]
先発
GK 16 小久保玲央ブライアン
DF 5 谷口彰悟
DF 23 J. Pupe
DF 26 ビサル・ムスリウ
DF 60 ロベルトヤン・バンウェセマール
MF 6 山本理仁
MF 8 アブドゥライェ・シッサコ
MF 10 イリアス・セバウィ
MF 13 伊藤涼太郎
MF 14 ライアン・マーレン
控え
GK 21 マット・レンドファー
DF 3 畑大雅
DF 4 ロイク・ムベ・ソウ
DF 18 シメン・ユクレラー
DF 22 ウォルク・ヤンセンス
MF 33 アルイス・ディリケン
FW 38 松澤海斗
FW 77 O. Diouf
FW 99 新川志音
監督
ワウテル ヴランケン
[ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ]
先発
GK 37 キエル・スヘルペン
DF 5 ケビン・マック・アリスター
DF 16 クリスチャン・バージェス
DF 26 ロス・サイケス
MF 6 カミエル・ファン・デ・ペール
MF 8 アデム・ゾルガン
MF 10 アヌアル・エ・エル・ハジ
MF 22 ウセイヌ・ニアン
MF 25 アナン・カライリ
FW 11 ギリェルメ・スミス
FW 13 ケビン・ロドリゲス
控え
GK 1 ビック・シャンバエレ
GK 18 G. Kavlashvili
DF 19 ギヨム フランソワ
DF 27 ルイ・パトリス
DF 29 M. Sylla
DF 48 フェデ・レイセン
MF 14 イヴァン パヴリッチ
MF 17 ロブ・スクーフス
FW 7 モハメド・フセイニ
FW 20 マルク・ギーガー
FW 30 ラウール・フロルツ
監督
ヒューベルトダヴィド
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります