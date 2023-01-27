◆第２１８回英２０００ギニー・Ｇ１（５月２日、英国・ニューマーケット競馬場・芝直線約１６０９メートル、良）

イギリスのクラシック３冠初戦は、３歳牡馬１４頭立て（アルパルスランが出走取り消し）で行われた。ビリー・ロックネイン騎手＝アイルランド出身、英国拠点＝が騎乗した２番人気のボウエコー（英国・ジョージ・ボーウィー厩舎・父ナイトオブサンダー）が、無傷４連勝でＧ１初勝利を飾った。勝ちタイムは１分３５秒５９だった。

後方からスタートし、残り２ハロンのあたりで外に進路を取ると、グスタードと内、外離れて２頭が抜け出す形に。叩き合いとなったが、瞬時にライバルを突き放し、最後は２馬身３／４馬身差をつける完勝だった。

昨秋のロイヤルロッジＳ・Ｇ２以来となる実戦でＶ発進。父のナイトオブサンダーは２０１４年に制しており、父子制覇となった。

２０歳のロックネイン騎手は、これが英クラシック初勝利。ＳＮＳでは「ムーアに競り勝つロックネイン凄くねーか」「若き天才 Ｂ．ロックネイン 二十歳」「それにしても２０歳の騎手が勝つとは」「２０歳で２０００ギニー制覇は凄すぎるな……」「ロックネインの勝利後の咆哮も若さを感じてとてもよかった」「これまた凄い騎手が現れたね」など、欧州の新たなスタージョッキーのさらなる活躍を期待していた。

１番人気タイのグスタード（ライアン・ムーア騎手）が２着。今年初戦だったが、昨年のブリーダーズＣジュベナイルターフに続くＧ１連勝はならず。

１番人気タイのディスタントストームが３着で、ウィリアム・ビュイック騎手は３年連続のＶとはならなかった。

英２０００ギニーの総賞金は５２万５０００ポンド（約１億１０８０万円）。１着賞金は２９万７７２７ポンド（約６２８３万円）。