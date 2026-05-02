◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者・井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBA、WBC、WBO1位、IBF3位・中谷潤人（M.T）（2026年5月2日 東京ドーム）

世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）が前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者・中谷潤人（28＝M.T）を3―0の判定で破り、自身の持つ男子史上最多記録を更新する7度目の4団体王座同時防衛に成功した。32戦全勝同士の“世紀の一戦”に勝ち、歴代2位タイとなる世界戦通算28勝目を挙げた。採点は116−112、115―113、116―112だった。

ジャッジ3人とも4ラウンドまでは井上の10―9をつけた。中盤に入ると3人のジャッジは割れた。中盤の攻防が採点を分けた。

初回はお互いフェイントの掛け合い。尚弥は左ジャブ、右ボディーストレートなどで時折り中に入ろうとするが、中谷は左のカウンターで中に入らせない。重苦しい立ち上がりとなった。ジャブを上下に散らして右を出すが、なかなかクリーンヒットが両者ともできない展開が続いた。8回に入って前への圧力をかけてきた中谷のパンチをかわし、左ジャブから右を繰り出すが、互いにクリーンヒットはない。10回に左目上の眉間の当たりを偶然のバッティングで中谷が流血。11回は尚弥が左右のアッパーで中谷にパンチを当てた。

【採点詳細 井上―中谷】

1回 10―9、10―9、10―9

2回 10―9、10―9、10―9

3回 10―9、10―9、10―9

4回 10―9、10―9、10―9

5回 10―9、9―10、9―10

6回 10―9、9―10、9―10

7回 10―9、9―10、10―9

8回 9―10、9―10、9―10

9回 9―10、10―9、10―9

10回 9―10、9―10、9―10

11回 10―9、10―9、10―9

12回 9―10、10―9、10―9

計 116―112、115―113、116―112