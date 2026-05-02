■これまでのあらすじ

部下の女性社員・笹岡が夫にべったりでモヤモヤが止まらない妻。ある晩、夫が残業して帰ってくる。笹岡がミスをして一緒に仕事をしていたようだ。ヤキモチのような言葉を言ってしまうと夫は笑い飛ばしてくれたが、子育てで手いっぱいの妻は不安だった。



初めての育児でどうしようもなく疲れを感じているとき、夫が「里奈ちゃんから預かってきた」と手料理を持って帰ってきました。里奈ちゃんって…笹岡さんのことだよね？ なんなの、その呼び方…。っていうかなんで急に手作り…？

若い子は手作り料理、そして私は買った惣菜…なんだか惨めになった私は、思わず怒鳴ってしまいました。これが八つ当たりなのはわかっているけれど…どうしようもなく、彼女へのイライラが止まらなかったのです。そんな日々を過ごすなか、大事なプレゼン当日に、息子の発熱で保育園からお迎え要請。私はすぐには動けませんでした。すると、笹岡さんが「早く息子さんのところに行ってください」と言い出して…。「お母さんなんですから」その言葉に、「お母さん＝おばさん」と言われているような気がしてしまったのです…。

※この漫画は実話を元に編集しています

コミカライズ:茶木乃紀(ウーマンエキサイト編集部)